file suivi analyse ZB interessante " ADP : Pullback potentiel sur les 92 EUR " Baissier Cours d'entrée : 96 | Objectif : 92 | Stop : 100 Analyse du 04/06/2014 | 10:11

Opinion : Négative sous les 97 EUR

Objectif de cours : 92.7 EUR Potentiel: 3.57%

Stop de protection: 97.8 EUR

EURONEXT PARIS

Services aéroportuaires

Les fondamentaux du groupe ainsi que la configuration graphique pourraient entraîner un repli du titre.



Fondamentalement, le groupe connait un ralentissement de l’activité depuis plusieurs années, avec un chiffre d’affaires 2014 estimé à 2,88 milliards d’euros contre 2,75 milliards réalisés en 2013, soit une croissance de 4%. Les analystes ont régulièrement revu à la baisse le BNA pour les deux prochains exercices, et prévoient un BNA de 3,9 EUR pour 2014 contre 4,1 EUR douze mois plus tôt. Le PER ainsi que le ratio « valeur d’entreprise sur chiffre d’affaires », respectivement à 24,6x et 4,30x, présentent des niveaux de valorisation généreux.



Techniquement, le titre a récemment effectué un léger repli au contact de la droite oblique et à l’approche de la zone de résistance des 97,5 EUR. Le RSI, en état de sur achat, donne une alerte pour un mouvement baissier plus prononcé, en direction du support court terme des 92,7 EUR.



Ainsi, une position vendeuse pourra être prise sur les cours actuels, avec comme objectif les 92,7 EUR. Un stop de protection sera placé au-dessus de la résistance des 97,5 EUR.



