Baumgartner étoffe quelque peu ses gains sur le premier semestre

Lausanne (awp) - Le prestataire de services financiers vaudois Baumgartner a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 65'200 francs suisses, contre 60'000 francs suisses tout rond sur la même période un an plus tôt. L'embellie s'explique notamment par une hausse de 4,3% à 216'000 francs suisses des revenus d'intérêts et une baisse de 2,2% à 141'300 francs suisses des charges administratives, révèle le compte-rendu intermédiaire publié lundi soir.

Le volumes de créances a enflé de près de 8% pour s'établir à 44,9 millions. Les liquidités disponibles se sont parallèlement contractées de 4,7 millions à 13,5 millions de francs suisses.

La direction de la holding lausannoise sur SIX reste vague sur les perspectives du groupe en seconde moitié d'année, mais table sur un résultat également bénéficiaire.

jh/buc