Groupe Baumgartner S A : Behr Bircher Cellpack BBC SA publie le résultat intermédiaire définitif de l'offre publique d'acquisition portant sur les actions de Groupe Baumgartner Holding SA - communiqué de presse (download PDF)

Groupe Baumgartner Holding SA

Behr Bircher Cellpack BBC SA publie le résultat intermédiaire définitif de l'offre publique d'acquisition portant sur les actions de Groupe Baumgartner Holding SA

Crissier, le 11 octobre 2019

Behr Bircher Cellpack BBC SA ("BBC") a publié aujourd'hui le résultat intermédiaire définitif dans l'offre publique d'acquisition portant sur toutes les actions nominatives en main du public de Groupe Baumgartner Holding SA ("Baumgartner").

Jusqu'à l'échéance de la période d'offre un total de 2'385 actions nominatives de Baumgartner ont été présentées à l'acceptation. La participation de BBC et des per- sonnes agissant de concert avec elle au 7 octobre 2019 s'élève ainsi à 99.06% des droits de vote et du capital-actions de Baumgartner.

Le délai supplémentaire d'acceptation de 10 jours de négoce pour les actionnaires publics de Baumgartner pour accepter l'offre débutera le 14 octobre 2019 et expirera le 25 octobre 2019, 16h00 (HAEC). L'exécution de l'offre d'acquisition est prévue pour le 8 novembre 2019.

Les actionnaires de Baumgartner qui détiennent leurs actions nominatives de Baum- gartner dans un compte de dépôt bancaire et qui souhaitent accepter l'offre pendant le délai supplémentaire d'acceptation sont invités à se conformer aux instructions de leur banque dépositaire.

Les actionnaires de Baumgartner qui détiennent des actions nominatives de Baum- gartner émises sous forme de certificat(s) chez eux ou dans un coffre-fort bancaire et qui souhaitent accepter l'offre pendant le délai supplémentaire d'acceptation sont priés de remplir de manière complète le formulaire "Déclaration d'acceptation et de cession" qui peut être obtenu gratuitement auprès de leur banque ou auprès de Basler Kantonalbank (Banque Cantonale de Bâle), de le signer et de le remettre directement à leur banque au plus tard le 25 octobre 2019 à 16h00 HAEC (heure de réception), avec le ou les certificat(s) d'actions correspondant(s), non annulé(s).

De plus amples informations et tous les documents concernant l'offre publique d'ac- quisition de BBC pour Baumgartner sont disponibles sur le site web de BBC (https://www.bbcgroup.com/fr/actualites-bbc-group-suisse/).

Cette information peut être téléchargée sur www.baumgartnerholding.ch

Renseignements complémentaires : Stéphane Crettex, 079 321 18 03