GBL : actif net réévalué en hausse de plus de 25% en 2019

12/03/2020 | 09:43

GBL a fait état jeudi d'une hausse de plus de 25% de son actif net réévalué en 2019, à 20,3 milliards d'euros, et dit prévoir un dividende relatif à l'exercice de 3,15 euros par action, soit une augmentation de 2,6% par rapport à l'année précédente.



La holding financière belge évoque un environnement de marché 'bien orienté' qui lui a permis de surperformer son indice de référence, le STOXX Europe 50, qui s'est lui apprécié de 23% l'an dernier.



L'ensemble de ses cessions - réalisées à des 'niveaux satisfaisants de valorisation' - ont quant à elles généré une plus-value globale de 850 millions euros, poursuit le groupe.



Au final, son résultat net consolidé à fin 2019 s'inscrit en hausse de presque 7% à 705 millions d'euros.



Face aux incertitudes majeures du moment, liées en premier lieu à l'épidémie de coronavirus, GBL dit vouloir maintenir un portefeuille 'équilibré' et 'résilient'.



