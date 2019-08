GBL : bien orienté après ses semestriels

01/08/2019 | 15:32

GBL (Groupe Bruxelles Lambert) prend 2,2% à Bruxelles, au lendemain de la publication d'un résultat net consolidé en augmentation de 5,6% à 405 millions d'euros et de cash earnings en hausse de 23,1% à 447 millions au 30 juin 2019.



'Cette évolution reflète notamment le redéploiement, réalisé avec succès, des produits de cession des actifs à haut rendement du secteur de l'énergie et des services publics', explique la société belge à portefeuille.



GBL revendique en outre une situation financière saine avec un endettement financier net de 448 millions (trésorerie nette de 323 millions hors dette liée aux ventes à terme prépayées sur titres Total) et un ratio de Loan To Value de 2,4%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.