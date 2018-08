GBL : sans réaction après les comptes semestriels

01/08/2018 | 11:17

La première moitié de l'exercice 2018 s'est soldée, pour la société de portefeuille Groupe Bruxelles-Lambert (GBL), par un résultat net consolidé de 384 millions, contre 474 millions un an plus tôt. Ce qui 'résulte principalement de l'entrée en vigueur de la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018'.



Les 'cash earnings', soit grosso modo les revenus tirés des participations, ont augmenté de quatre millions à 363 millions d'euros. Les premières lignes de GBL sont Imerys, Adidas, SGS et Pernod Ricard, avec toutes trois une valeur de l'ordre de 2,8 milliards d'euros. Viennent ensuite Lafarge Holcim, Umicore et Total.



Au 1er semestre, le groupe a réalisé 1,6 milliard d'euros de transactions, notamment en participant à la levée de fonds d'Umicore (144 millions). Il a soldé sa ligne Burberry pour près de 500 millions de livres sterlings de produit de cession et 83 millions de livres de plus-value. Il a aussi porté sa participation dans GEA de 4,3% à fin 2017 à 7,3% à fin juin.



Au 30 juin, l'actif net réévalué (ANR) se situait à 117,21 euros par action GBL, et il était de 119,57 euros au 27 juillet.



Enfin, les objectifs demeurent inchangés, notamment celui de verser au titre de 2018 un dividende 'au moins équivalent' à celui de 2017.





