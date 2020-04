Groupe Bruxelles Lambert : OGM - Minutes of 28 April 2020

La société a établi un registre qui reflète le nombre d'actions inscrites au 14 avril 2020 à 24 heures (la date d'enregistrement), soit dans le registre des actionnaires nominatifs, soit sur un compte- titres auprès d'une institution financière et pour lesquelles les actionnaires ont manifesté, au plus tard le 24 avril 2020 conformément à l'Arrêté Royal, leur volonté de participer à l'Assemblée.

Le Président dépose ce registre sur le Bureau, ainsi qu'une copie des lettres de convocation en français, néerlandais et anglais adressées le 27 mars 2020 aux actionnaires nominatifs, les attestations des banques relatives aux détenteurs de titres dématérialisés, la correspondance ou les procurations et les votes par correspondance des actionnaires nominatifs ainsi que les procurations et les votes par correspondance des détenteurs de titres dématérialisés, une copie du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire concernant l'exercice 2019 et les comptes annuels au 31 décembre 2019 ainsi qu'une copie du rapport requis par l'articlel 7:227 du Code des sociétés et des associations.

La liste des actionnaires établit que le nombre des actionnaires représentés s'élève à 1.527 réunissant 126.623.495 actions, soit 78,47 % du capital, représentant un même nombre de voix.

L'Assemblée est ainsi valablement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

R APPORT DE GESTION DU C ONSEIL D 'A DMINISTRATION ET RAPPORTS DU C OMMISSAIRE SUR L ' EXERCICE 2019 E TATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2019 Présentation des comptes consolidés au 31 décembre 2019. Approbation des comptes annuels sociaux au 31 décembre 2019. D ECHARGE AUX A DMINISTRATEURS

Proposition de donner décharge aux Administrateurs pour leur mandat exercé pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2019.

4. DECHARGE AU COMMISSAIRE

Proposition de donner décharge au Commissaire pour son mandat exercé pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2019.

5.NOMINATION STATUTAIRE

Proposition de procéder à la réélection en sa qualité d'Administrateur pour un terme de quatre ans de Ian Gallienne dont le mandat vient à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale.

6. POLITIQUE DE REMUNERATION

Proposition d'approuver la politique de rémunération applicable à partir de l'exercice 2020.