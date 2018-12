Groupe Bruxelles Lambert : Rachat d'actions propres du 10 au 14 décembre 2018 (inclus)

Données financières (€) CA 2018 5 012 M EBIT 2018 648 M Résultat net 2018 659 M Dette 2018 2 581 M Rendement 2018 3,97% PER 2018 20,12 PER 2019 18,65 VE / CA 2018 2,99x VE / CA 2019 2,87x Capitalisation 12 415 M Graphique GROUPE BRUXELLES LAMBERT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GROUPE BRUXELLES LAMBERT Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 96,1 € Ecart / Objectif Moyen 25% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Ian Gallienne Co-Chief Executive Officer & Director Gérard Lamarche Co-Chief Executive Officer & Director Gérald Frère Chairman Xavier Likin Chief Financial Officer Victor Delloye Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GROUPE BRUXELLES LAMBERT -14.50% 14 038 DOWDUPONT -25.89% 121 090 BASF -34.49% 62 415 SASOL LIMITED 1.16% 18 699 ROYAL DSM -5.46% 15 451 EVONIK INDUSTRIES -28.08% 11 887