Groupe Bruxelles Lambert : Résultats au 31 décembre 2019

Le 11 mars 2020 - Après 17h45 Information privilégiée - Information réglementée Résultats de l'année 2019 Résultat net consolidé de EUR 705 millions

Cash earnings de EUR 595 millions

Progression de l'actif net réévalué de 25,7 % à EUR 20,3 milliards

Dividende proposé de EUR 3,15 par action, soit un rendement dividendaire de 3,4 %

Simplification de la structure de détention de contrôle de GBL Principales données financières1 A fin décembre Variation EUR p.a. 2 EUR millions 2019 2018 2019/2018 2019 2018 (Quote-part groupe) Résultat net consolidé 705 659 46 4,48 4,18 Cash earnings 595 456 + 30,5 % 3,69 2,83 Dividende 508 3 495 + 2,6 % 3,15 3,07 Actif net réévalué 20.349 16.193 25,7 % 126,11 100,35 Capitalisation boursière 15.161 12.276 23,5 % 93,96 76,08 Décote 25,5 % 24,2 % 1,3 % Investissements / (Désinvestissements) nets Trésorerie nette / (Endettement net) Loan To Value (543) 4 476 (693)

3,7 % 4,2 % (1.019) (75) - 0,5 % Le Conseil d'Administration, réuni le 11 mars 2020, a arrêté les états financiers consolidés IFRS audités de GBL pour l'année 2019. Ils seront présentés à l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2020, laquelle se prononcera notamment sur la distribution d'un dividende brut relatif à l'exercice 2019 de EUR 3,15 par action, en hausse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. En commentant les opérations et les résultats de l'année 2019, Ian Gallienne, Administrateur-Délégué de GBL, a déclaré : Notre performance a été solide et notre rotation d'actifs dynamique au cours de l'année 2019, dans un environnement de marché bien orienté, et en dépit des incertitudes persistantes notamment sur le plan politique. Notre actif net réévalué a augmenté de 25,7 %, surperformant de c.240 points de base notre indice de référence, le Stoxx Europe 50 (+ 23,3 %), et atteignant son plus haut niveau de la décennie à EUR 20,3 milliards (EUR 126,1 par action) en fin d'année 2019. Sur la période 2012-2019, consécutive au lancement de notre stratégie de rééquilibrage du portefeuille, notre rendement total annualisé pour les actionnaires (TSR) s'est établi à 12,0 %, surperformant significativement notre indice de référence (8,7 %). Notre rotation d'actifs a été significative, au travers de EUR 3,5 milliards d'opérations réalisées en 2019. Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le lexique disponible sur le site internet de GBL : http://www.gbl.be/fr/lexique Le calcul par action se base sur le nombre d'actions émises au 31 décembre 2019 (161,4 millions), mis à part pour le résultat net par action qui se réfère, en application des IFRS, au nombre moyen pondéré de base (157,1 millions en 2019) Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2020 Y compris les ventes à terme de titres Total échues en janvier 2020 Communiqué de presse du 11 mars 2020 Page 1 / 14 Pour plus d'informations : www.gbl.be Nous avons profité de fenêtres de marché favorables pour procéder à EUR 1,8 milliard de cessions visant, d'une part, à finaliser notre sortie de l'actionnariat du groupe Total et, d'autre part, à poursuivre le rééquilibrage de notre portefeuille au travers des cessions de titres adidas et LafargeHolcim. L'ensemble de nos cessions, réalisées à des niveaux satisfaisants de valorisation, ont généré une plus-value globale de EUR 850 millions1et ont alimenté notre flexibilité financière. A fin 2019, GBL dispose ainsi d'un solide profil de liquidité de EUR 4,0 milliards. Nous avons redéployé ces produits de cession au travers de EUR 1,7 milliard2d'investissements notamment réalisés dans Webhelp en novembre 2019 (EUR 0,9 milliard, soit 4 % de notre actif net réévalué) et en renforcement en février 2020 de notre détention dans SGS de 16,7 % à 18,9 % du capital. Enfin, nous avons continué à développer notre plateforme d'actifs alternatifs, Sienna Capital. A fin 2019, elle présente un actif net réévalué de EUR 1,8 milliard, en croissance de 29,9 % sur un an. La performance financière de GBL reste solide avec des cash earnings en augmentation de 30,5 % à EUR 595 millions. Cette évolution reflète notamment le redéploiement, réalisé avec succès, des produits de cession des actifs à haut rendement des secteurs de l'énergie et des services publics et l'impact favorable d'éléments exceptionnels à hauteur de EUR 127 millions. Le résultat net consolidé fin 2019 a quant à lui augmenté de 6,9 % à EUR 705 millions, malgré l'évolution négative des résultats des groupes Imerys et Parques Reunidos 3 Nous maintenons notre discipline opérationnelle au travers d'un ratio de charges opérationnelles rapportées à l'actif net réévalué inférieur à 20 bps à fin 2019 et d'une couverture à hauteur de 26 % de nos charges opérationnelles par nos revenus d'activités de yield enhancement. Notre situation financière demeure saine, avec un endettement financier net s'élevant à EUR 768 millions (trésorerie nette de EUR 4 millions hors dette liée aux ventes à terme prépayées sur titres Total) et un ratio de Loan To Value de 3,7 % . Nous évoluons dans un contexte général où des incertitudes majeures (en premier lieu liées au coronavirus, mais également aux élections américaines ou aux relations sino-américaines) et des déséquilibres financiers (endettement des agents, distorsions des prix d'actifs, …) s'accentuent. Conscients de cet environnement dans lequel (i) les risques de révision à la baisse des perspectives économiques sont élevés et (ii) les marchés financiers sont entrés dans une phase d'instabilité et de volatilité accrue, notre priorité est de maintenir un portefeuille équilibré et résilient ainsi que de mener une analyse continue et disciplinée des fondamentaux et du positionnement stratégique de notre portefeuille. Par ailleurs, dans cet environnement de marché, notre flexibilité financière est un atout majeur, nous permettant d'intervenir tant sur de nouvelles opportunités d'investissement qu'en renforcement dans notre portefeuille. » Structure de détention de GBL GBL publiera, le 27 mars prochain, la convocation de son Assemblée Générale Ordinaire. Une Assemblée Générale Extraordinaire sera également convoquée pour adapter les statuts de la société au nouveau Code des sociétés et associations et introduire le droit de vote double. Par ailleurs, GBL a été informée ce jour du projet de simplification de la structure de détention par son actionnaire de contrôle (« l'Offre », telle qu'annoncée dans le communiqué de presse de Pargesa disponible sur le site internet de Pargesa4). Cette opération de restructuration est notamment soumise à l'adoption du droit de vote double lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de GBL. En cas de succès de l'Offre, les groupes Frère et Power Corporation du Canada, au travers de leur véhicule de contrôle Parjointco N.V. : passeront d'un contrôle de droit à un contrôle de fait de GBL en raison du droit de vote double ; et

détiendront environ 28 % du capital de GBL auquel s'ajoutera l'autocontrôle de GBL (3,2 % au 31 décembre 2019). L'augmentation ainsi du flottant devrait impacter favorablement la liquidité du titre GBL. Plus-values n'impactant pas le résultat net consolidé de GBL (conformément à la norme IFRS 9) et tenant compte des dépréciations enregistrées sur la participation en LafargeHolcim avant l'entrée en vigueur de la norme IFRS 9 Incluant l'investissement en SGS réalisé en 2020 et excluant les rachats d'actions propres exécutés en 2019 Cf. détails en section 2.3. ci-après https://www.pargesa.ch/en/listed-securities/exchange-offer-offre-dechange Communiqué de presse du 11 mars 2020 Page 2 / 14 Pour plus d'informations : www.gbl.be 1.Evolution du portefeuille, de l'actif net réévalué et de la situation financière 1.1. Faits marquants de l'année 2019 Investissements cotés En mars et avril 2019, GBL a procédé à des ventes à terme pour 15,9 millions de titres Total(représentant 0,60 % du capital). Ces ventes à terme ont été effectuées à un prix spot moyen de EUR 50,52 et à un prix à terme moyen de EUR 48,37 par action. Elles ont fait l'objet d'un prépaiement le 2 mai 2019 pour un montant global de EUR 771 millions. La plus-value générée par ces ventes s'élève à EUR 411 millions, n'impactant néanmoins pas le résultat net consolidé 2020 de GBL, conformément à la norme IFRS 9. A l'échéance de ces ventes à terme, le 24 janvier 2020, la détention de GBL dans Total a été réduite à 0,01 %. GBL a continué à percevoir les dividendes sur titres cédés jusqu'à cette date. GBL a cédé une fraction de sa détention dans adidasreprésentant 1,03 % du capital (2,1 millions de titres) pour un montant net de EUR 499 millions et générant une plus-value de EUR 333 millions, n'impactant néanmoins pas le résultat net consolidé de GBL, conformément à la norme IFRS 9. La détention de GBL a diminué de 7,83 % du capital d'adidas à fin 2018 à 6,80 % consécutivement à ces cessions et était valorisée à EUR 3.951 millions à fin 2019. Au cours du deuxième trimestre 2019, GBL a continué à se renforcer dans Umicore. Au 31 décembre 2019, la détention de GBL représentait 17,99 % du capital d'Umicore et était valorisée à EUR 1.922 millions. Au cours du quatrième trimestre 2019, GBL a cédé une fraction de sa détention dans LafargeHolcimreprésentant 1,72 % du capital (10,6 millions de titres) pour un montant net de EUR 499 millions et générant une plus-value de EUR 106 millions, n'impactant néanmoins pas le résultat net consolidé de GBL, conformément à la norme IFRS 9. La détention de GBL a diminué de 9,29 % du capital de LafargeHolcim à fin 2018 à 7,57 % consécutivement à ces cessions et était valorisée à EUR 2.308 millions à fin 2019. Actifs privés Piolin Bidco, S.A.U. (« Piolin ») a annoncé, le 26 avril 2019, son intention de lancer une offre publique d'acquisition volontaire rémunérée en espèces sur les actions de Parques Reunidos(l'« Offre de Piolin »). La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) a autorisé, le 24 juillet 2019, l'Offre de Piolin qui a débuté le 26 juillet 2019 et a clôturé le 6 septembre 2019 avec succès. En ligne avec leur engagement irrévocable en cas de succès de l'Offre de Piolin, GBL et Corporación Financiera Alba (« Alba ») ont apporté leurs actions Parques Reunidos à l'Offre de Piolin. A l'issue de l'Offre de Piolin, GBL détenait indirectement 23,34 % de Parques Reunidos, aux côtés d'EQT AB et d'Alba (23,00 % à fin décembre 2019). Le retrait de la cote de Parques Reunidos est effectif depuis décembre 2019. Le 2 août 2019 et à la suite de l'entrée en négociations exclusives le 9 juillet 2019, GBL a annoncé avoir conclu le contrat pour l'acquisition du groupe Webhelp, par l'intermédiaire d'une holding de reprise contrôlée par GBL et aux côtés de ses actionnaires co-fondateurs, Frédéric Jousset et Olivier Duha, et de l'équipe dirigeante. GBL a investi EUR 0,9 milliard pour une détention de 65 % du capital de la holding de reprise, sur la base d'une valeur d'entreprise de l'ordre de EUR 2,4 milliards pour 100,00 % du groupe Webhelp. Les actionnaires co-fondateurs ainsi que l'équipe dirigeante de Webhelp ont réinvesti une part significative de leur participation aux côtés de GBL et détiennent indirectement le solde du capital de la holding de reprise. Frédéric Jousset et Olivier Duha conservent leur rôle de Présidents exécutifs. L'acquisition a été finalisée le 19 novembre 2019. Sienna Capital En décembre 2017, Ergon Capitalavait lancé un nouveau fonds, Ergon Capital Partners IV (« ECP IV »), dont le closing a eu lieu fin mars 2019, totalisant des engagements à hauteur de EUR 581 millions, au-delà de l'objectif de levée de fonds de EUR 500 millions. En 2017, Sienna Capital s'était engagée à hauteur de EUR 200 millions dans ce nouveau fonds. Le 16 juillet 2019, Sienna Capital a investi EUR 150 millions dans Marcho Partners LLP, un fonds basé à Londres et spécialisé dans l'innovation et la technologie. Communiqué de presse du 11 mars 2020 Page 3 / 14 Pour plus d'informations : www.gbl.be Le 13 septembre 2019, GBL, au travers de sa filiale Sienna Capital, s'est engagée à co-investir, à hauteur de EUR c.100 millions, aux côtés de fonds affiliés à la société d'investissement Carlyle dans le cadre de l'acquisition d'une participation d'environ 37 % dans Compañía Española de Petróleos, S.A.U (« Cepsa»). Basé en Espagne, Cepsa est un acteur mondial intégré opérant sur l'ensemble de la chaîne de valeur pétrolière et gazière et ayant généré un chiffre d'affaires de EUR 22,1 milliards en 2018. Sienna Capital a concomitamment pris un engagement de EUR c.50 millions dans le fonds Carlyle International Energy Partners II, véhicule d'investissement spécialisé dans le secteur de l'énergie. En octobre 2019, Sienna Capital a investi EUR 88 millions dans le cadre de la transaction Cepsa. Au quatrième trimestre 2019, Sienna Capital s'est engagée à hauteur de EUR 25 millions tant dans le fonds Backed 2 que dans le fonds Backed Encore 1, lancés par Backed, fonds de venture capitalspécialisé dans le secteur des nouvelles technologies digitales. Ces engagements complémentaires portent l'engagement global de Sienna Capital dans Backed à EUR 75 millions, dont EUR 36 millions ont d'ores et déjà été appelés à fin 2019. Au quatrième trimestre 2019, Ergon Capitala cédé Looping, un exploitant leader en Europe de parcs de loisirs à ancrage régional, à son équipe de direction, en partenariat avec Mubadala Capital. Cette transaction a généré une plus-value nette consolidée de cession de EUR 34 millions quote-part GBL. Au quatrième trimestre 2019, Ergon Capitala cédé opseo, leader allemand dans la fourniture de soins ambulatoires, à Ergon opseo Long Term Value Fund (« Ergon opseo LTVF »), fonds de continuation géré par Ergon Capital Management et dédié au développement du groupe opseo. Cette transaction a généré une plus-value nette consolidée de cession de EUR 88 millions quote-part GBL. GBL, au travers de sa filiale Sienna Capital, s'est engagée à co-investir, à hauteur de EUR 45 millions, dans Ergon opseo LTVF. A fin 2019, Sienna Capital a investi EUR 38 millions dans le cadre de la transaction. Financement Le 6 septembre 2019, GBL a annoncé le placement par sa filiale à 100,00 % Eliott Capital (l'« Emetteur ») d'une émission de EUR 750 millions d'obligations(les « Obligations ») échangeables en actions existantes de LafargeHolcim Ltd(« LafargeHolcim » ou la « Société ») garanties par GBL. Cette émission porte initialement sur environ 13,2 millions d'actions LafargeHolcim représentant environ 2,1 % du capital social de la Société et près de 23 % des actions LafargeHolcim détenues par l'Emetteur à la date du placement. Les Obligations ne portent pas d'intérêt et sont à échéance 30 décembre 2022, sauf en cas de remboursement anticipé. Les Obligations ont été offertes un prix d'émission de 101,00 % du pair et seront remboursées au pair à l'échéance, ce qui correspond à un taux de rendement brut annuel de - 0,3 %. Le produit de l'émission est affecté aux besoins généraux de financement de GBL. Rachat d'actions propres Le Conseil d'Administration du 31 octobre 2018 avait autorisé la société à procéder à des rachats d'actions propres à concurrence de EUR 250 millions. Au titre de cette autorisation, GBL a acquis, en direct et au travers de ses filiales, 2.996.919 actions GBL, représentant 1,86 % du capital émis. Ces actions propres sont valorisées à EUR 282 millions au 31 décembre 2019. Cette enveloppe de rachat a été totalement exécutée. Le Conseil d'Administration du 19 septembre 2019 a approuvé une enveloppe complémentaire de EUR 250 millions allouée à des rachats d'actions propres. La présente autorisation est valable jusqu'au 26 avril 2021. Au titre de cette autorisation, GBL a acquis, au 31 décembre 2019, en direct et au travers de ses filiales, 66.272 actions GBL, représentant 0,04 % du capital émis et valorisées à EUR 6 millions. Cette autorisation a été exécutée à hauteur de 2,3 % au 31 décembre 2019. Développement durable Le rapport de développement durable, présenté dans le rapport annuel 2019 dont la publication est prévue le 27 mars 2020, intègrera, pour la première fois, une communication extra-financière en conformité avec les normes GRI (Global Reporting Initiative). Il présentera également la méthodologie de GBL en matière d'évaluation du risque ESG et le dialogue formel mis en place avec les conseils d'administration de l'ensemble des sociétés en portefeuille en matière de Compliance. De plus, conformément à son engagement de signataire de l'UNPRI (Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies) en 2018, GBL effectuera fin mars 2020 son premier reporting dans ce cadre. Communiqué de presse du 11 mars 2020 Page 4 / 14 Pour plus d'informations : www.gbl.be Ces évolutions s'inscrivent dans la volonté de transparence de GBL vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes. 1.2. Actif net réévalué Au 31 décembre 2019, l'actif net réévaluéde GBL s'élève à EUR 20,3 milliards (EUR 126,11 par action) à comparer à EUR 16,2 milliards (EUR 100,35 par action) à fin 2018, soit une hausse de 25,7 % (EUR 25,76 par action). Rapportée au cours de bourse de EUR 93,96, la décote s'établit, à fin décembre 2019, à 25,5 %, en augmentation de 1,3 % par rapport à fin 2018. 31 décembre 2019 31 décembre 2018 % en Cours de (EUR % en Cours de (EUR capital bourse 1 millions) capital bourse 2 millions) Actifs cotés et privés 18.841,6 15.311,7 adidas 6,80 289,80 3.951,3 7,83 182,40 2.862,7 Pernod Ricard 7,49 159,40 3.170,9 7,49 143,30 2.850,6 SGS 16,75 2.651 3.094,5 16,60 2.210 2.484,7 LafargeHolcim 7,57 53,70 2.308,2 9,43 35,83 2.050,9 Umicore 17,99 43,36 1.922,3 17,69 34,86 1.519,9 Imerys 53,99 37,68 1.617,2 53,91 41,98 1.798,9 Webhelp 64,72 866,7 - - Total 3 0,62 49,20 797,6 0,61 46,18 748,5 GEA 8,51 29,48 452,7 8,51 22,50 345,5 Ontex 19,98 18,75 308,5 19,98 17,90 294,5 Parques Reunidos 23,00 235,3 21,19 10,80 184,8 Autres 116,4 170,6 Sienna Capital 1.785,0 1.374,4 Portefeuille 20.626,6 16.686,1 Actions propres 490,4 199,6 Endettement bancaire et obligataire (2.601,7) (1.069,4) Cash/quasi-cash/trading 1.834,1 376,5 Actif net réévalué (global) 20.349,4 16.192,7 Actif net réévalué (EUR p.a.) 4 126,11 100,35 Cours de bourse (EUR p.a.) 93,96 76,08 Décote 25,5 % 24,2 % Au 6 mars 2020, l'actif net réévalué par action s'établit à EUR 112,94, en baisse de 10,4 % par rapport son niveau à fin décembre 2019, traduisant une décote de 28,7 % sur le cours de bourse à date (EUR 80,58). Cours de bourse de clôture en EUR sauf pour SGS et LafargeHolcim en CHF Cours de bourse de clôture en EUR sauf pour SGS en CHF Le pourcentage de détention ainsi que la valeur de la participation ne tiennent pas compte des ventes à terme de titres Total échues en janvier 2020. La juste valeur de ces contrats est reprise sous le poste « Cash/quasi-cash/trading ». Sur base de 161.358.287 actions Communiqué de presse du 11 mars 2020 Page 5 / 14 Pour plus d'informations : www.gbl.be 1.3. Situation financière L'endettement net a augmenté de EUR 693 millions au 31 décembre 2018 à EUR 768 millions au 31 décembre 2019. Cette augmentation, détaillée dans le tableau suivant, tient notamment compte des désinvestissements principalement en adidas, LafargeHolcim et Sienna Capital (EUR 1.362 millions) et des cash earnings (EUR 595 millions), ces flux étant partiellement compensés par la répartition bénéficiaire (EUR 495 millions) et les investissements principalement en Webhelp, Sienna Capital, GBL et Umicore (EUR 1.591 millions) : EUR millions Trésorerie brute Endettement brut Endettement net Situation au 31 décembre 2018 376,5 (1.069,4) (693,0) Cash earnings 595,3 595,3 Répartition bénéficiaire (495,4) (495,4) Investissements : (1.590,5) (1.590,5) Webhelp (866,7) (866,7) Sienna Capital (465,1) (465,1) GBL (230,0) (230,0) Umicore (25,6) (25,6) Imerys (3,0) (3,0) Désinvestissements : 2.133,0 (771,3) 1.361,7 adidas 499,0 499,0 LafargeHolcim 498,8 498,8 Sienna Capital 247,4 247,4 Autres 116,5 116,5 Total 771,3 (771,3) - Financement bancaire 11,0 (11,0) - Obligations échangeables 751,9 (750,0) 1,9 Autres 52,3 52,3 Situation au 31 décembre 2019 1.834,1 (2.601,7) (767,7) Rapporté à la valeur du portefeuille, l'endettement net est de 3,7 % au 31 décembre 2019 et se détaille comme suit : EUR millions 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Obligations institutionnelles (1.000,0) (1.000,0) Obligations échangeables en titres LafargeHolcim (750,0) - Dette liée aux ventes à terme Total (771,3) - Autres (80,5) (69,4) Endettement brut (2.601,7) (1.069,4) Trésorerie brute (hors autocontrôle) 1.834,1 376,5 (Endettement net) / Trésorerie nette (767,7) (693,0) La durée moyenne pondérée de la dette brute s'établit à 3,0 années à fin décembre 2019 (4,2 années hors dette liée aux ventes à terme prépayées sur titres Total, à comparer à 6,1 années à fin 2018). Au 31 décembre 2019, les lignes de crédit confirmées s'élèvent à EUR 2.150 millions (entièrement non tirées) et arrivent à maturité en 2024 et 2025. Le profil de liquidité s'élève à EUR 3.984 millions à fin décembre 2019 (en tenant compte de la trésorerie brute et du montant non tiré sur les lignes de crédit confirmées), à comparer à EUR 2.526 millions à fin décembre 2018. Cette situation ne comprend pas les engagements de la société dans le cadre (i) de Sienna Capital qui s'élèvent à EUR 466 millions à fin décembre 2019 (EUR 528 millions au 31 décembre 2018) et (ii) des dettes sur minoritaires Webhelp qui sont valorisés à EUR 475 millions à fin décembre 2019. Enfin, au 31 décembre 2019, l'autocontrôle porte sur 5.238.989 actions propres, représentant 3,25 % du capital émis et valorisé à EUR 490 millions, à comparer à respectivement 1,64 % et EUR 200 millions au 31 décembre 2018. Communiqué de presse du 11 mars 2020 Page 6 / 14 Pour plus d'informations : www.gbl.be 2.Résultats consolidés (présentation économique)1 EUR millions Quote-part groupe Résultat net des entreprises associées et opérationnelles consolidées Dividendes nets des participations Produits et charges d'intérêts Autres produits et charges financiers Autres produits et charges d'exploitation Résultats sur cessions, dépréciations et reprises d'actifs non courants Impôts Résultat net consolidé IFRS 2019 Résultat net consolidé IFRS 2018 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Mark to Entreprises Eliminations, opérationnelles market (associées ou plus-value, Cash et autres consolidées) et dépréciations Consolidé Consolidé earnings non cash Sienna Capital et reprises - - 0,4 - 0,4 332,0 595,0 9,6 - (96,4) 508,3 350,4 15,8 (0,1) (11,7) - 4,0 (17,5) 20,4 (22,1) 152,3 (12,0) 138,6 29,3 (35,9) (0,7) (25,6) - (62,1) (38,4) - - 115,6 - 115,6 3,6 (0,1) - (0,1) - (0,2) (0,5) 595,3 (13,2) 230,9 (108,3) 704,7 456,1 3,3 319,0 (119,5) 658,9 Le résultat net consolidé,quote-partgroupe, au 31 décembre 2019, s'établit à EUR 705 millions, à comparer à EUR 659 millions au 31 décembre 2018. Ce résultat est influencé principalement par : les dividendes nets des participations pour EUR 508 millions ;

la contribution de Sienna Capital (EUR 271 millions) ;

la contribution des entreprises opérationnelles (Imerys pour EUR 66 millions, Webhelp pour EUR - 20 millions et Parques Reunidos pour EUR - 86 millions). 2.1. Cash earnings(EUR 595 millions contre EUR 456 millions) EUR millions 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Dividendes nets des participations 595,0 452,0 Produits et charges d'intérêts 15,8 24,2 Intérêts Sienna Capital 11,9 39,6 Autres produits et charges d'intérêts 3,9 (15,4) Autres produits et charges financiers 20,4 13,3 Autres produits et charges d'exploitation (35,9) (32,0) Résultats sur cessions, dépréciations et - (1,1) reprises d'actifs non courants Impôts (0,1) (0,3) Total 595,3 456,1 Les dividendes nets des participationsperçus au 31 décembre 2019 ont été positivement impactés par des remboursements des autorités fiscales françaises de retenues à la source qui avaient été pratiquées sur des dividendes ENGIE et Total perçus entre 2013 et 2016 (EUR 107 millions). 1Deloitte confirme que ses travaux de contrôle relatifs à l'audit des états financiers consolidés de GBL et de ses filiales (conjointement le «groupe»), établis conformément aux normes internationales d'information financière telles qu'adoptées par l'Union européenne et avec les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique, sont terminés quant au fond. Deloitte confirme que les informations financières figurant dans le présent communiqué de presse ne nécessitent aucun commentaire de leur part et sont en accord avec les états financiers consolidés du groupe. Le rapport d'audit complet sur les états financiers consolidés sera repris dans le Rapport Annuel 2019. Communiqué de presse du 11 mars 2020 Page 7 / 14 Pour plus d'informations : www.gbl.be EUR millions 31 décembre 2019 LafargeHolcim 110,7 Imerys 92,1 SGS 87,2 Pernod Ricard 62,1 adidas 42,8 Umicore 34,3 Total 26,7 GEA 13,1 Ontex 6,7 Parques Reunidos 4,2 Sienna Capital - Récupérations de retenues à la source 107,4 Autres 7,7 Total 595,0 31 décembre 2018 97,1 88,9 82,2 47,0 34,7 30,2 34,7 10,0 9,9 4,2 8,8 - 4,3 452,0 LafargeHolcima distribué un dividende de CHF 2,00 par action au titre de l'exercice 2018 (CHF 2,00 par action l'année passée), pour lequel l'option était proposée aux actionnaires de le percevoir en espèces ou en actions, et a contribué à hauteur de EUR 111 millions au 31 décembre 2019. Imerysa approuvé, au deuxième trimestre 2019, un dividende annuel de EUR 2,15 par action (EUR 2,075 par action en 2018), correspondant à un encaissement total de EUR 92 millions pour GBL. SGSa versé un dividende annuel de CHF 78,00 par action (CHF 75,00 par action en 2018) contribuant ainsi pour EUR 87 millions en 2019. Pernod Ricarda décrété au deuxième trimestre 2019 un acompte sur dividende de EUR 1,18 par action (contre EUR 1,01 par action l'année passée), et a versé, au cours du quatrième trimestre, le solde (EUR 1,94 par action contre EUR 1,35 en 2018), représentant un montant total de EUR 62 millions pour GBL en 2019. adidasa distribué un dividende de EUR 3,35 par action au deuxième trimestre 2019 (contre EUR 2,60 par action en 2018), représentant EUR 43 millions au 31 décembre 2019. Umicorea approuvé, durant le deuxième trimestre 2019, le solde de son dividende 2018 de EUR 0,40 par action (EUR 0,375 par action en 2018) et a versé, au troisième trimestre 2019, un acompte sur dividende de EUR 0,375 par action (EUR 0,35 par action en 2018). La contribution d'Umicore représente EUR 34 millions au 31 décembre 2019. Totala approuvé un dividende de EUR 2,56 par action, au titre de l'exercice 2018 et a versé, durant 2019, le dernier acompte trimestriel, le solde du dividende 2018 et le premier acompte trimestriel au titre de l'exercice 2019, soit EUR 0,64, EUR 0,64 et EUR 0,66 par action respectivement. Total contribue ainsi au résultat du 31 décembre 2019 à concurrence de EUR 27 millions. GEAa versé au deuxième trimestre 2019 un dividende de EUR 0,85 par action (EUR 0,85 en 2018), représentant EUR 13 millions au 31 décembre 2019. Ontexa distribué, au premier semestre 2019, un dividende de EUR 0,41 par action au titre de l'exercice 2018 (par rapport à EUR 0,60 par action l'année passée), correspondant à un montant de EUR 7 millions pour GBL. Parques Reunidosa approuvé, durant le premier trimestre 2019, un dividende de EUR 0,2477 par action (inchangé par rapport à 2018), représentant une contribution de EUR 4 millions pour 2019. En 2019, des remboursements pour un montant total de EUR 107 millions ont été effectués par les autorités fiscales françaises concernant des retenues à la sourcequi avaient été pratiquées sur des dividendes ENGIE et Total perçus entre 2013 et 2016. Communiqué de presse du 11 mars 2020 Page 8 / 14 Pour plus d'informations : www.gbl.be Les produits et charges d'intérêts(EUR 16 millions) comprennent principalement (i) les intérêts moratoires sur retenues à la source qui avaient été indûment pratiquées sur des dividendes ENGIE et Total (EUR 19 millions contre EUR 0 million en 2018), (ii) les produits d'intérêts sur Sienna Capital (EUR 12 millions contre EUR 40 millions en 2018) et (iii) les charges d'intérêts sur les emprunts obligataires institutionnels émis en 2017 et 2018 (EUR - 17 millions contre EUR - 12 millions en 2018). Par ailleurs, en 2018, les charges nettes d'intérêts comprenaient les charges d'intérêts sur les obligations convertibles en titres GBL arrivées à échéance en octobre 2018 (EUR 0 million en 2019 contre EUR - 2 millions l'exercice précédent). Les autres produits et charges financiers(EUR 20 millions) se composent principalement du dividende encaissé sur l'autocontrôle pour EUR 11 millions (EUR 9 millions en 2018), des résultats de yield enhancement pour EUR 9 millions (EUR 11 millions en 2018) et de gains de change réalisés pour EUR 6 millions (EUR - 1 million en 2018). Les autres produits et charges d'exploitations'élèvent à EUR - 36 millions en 2019 et sont en augmentation par rapport à 2018. Lesrésultats sur cessions, dépréciations et reprises d'actifs non courants étaient relatifs en 2018 au coût lié aux conversions anticipées des obligations convertibles en titres GBL dont le règlement a été effectué en espèces (EUR 0 million en 2019 contre EUR - 1 million en 2018). 2.2. Mark to market et autres non cash (EUR - 13 millions contre EUR 3 millions) EUR millions 31 décembre 2019 Dividendes nets des participations 9,6 Produits et charges d'intérêts (0,1) Autres produits et charges financiers (22,1) Autres produits et charges d'exploitation (0,7) Résultats sur cessions, dépréciations et - reprises d'actifs non courants Total (13,2) 31 décembre 2018 0,3 (2,0) (0,0) 4,7 0,3 3,3 Les dividendes nets des participationscorrespondent exclusivement à la provision du second acompte trimestriel au titre de l'exercice 2019 à recevoir de Total, annoncé fin 2019 mais détaché début 2020. Les produits et charges d'intérêtsreprenaient, en 2018, l'impact de l'évaluation au coût amorti des obligations convertibles en actions GBL, qui sont arrivées à échéance en octobre 2018 (EUR 0 million en 2019 contre EUR - 2 millions l'année précédente). Les autres produits et charges financiersincluent notamment les mises à valeur de marché du portefeuille de trading et des instruments dérivés (EUR 4 millions contre EUR - 14 millions en 2018) et des différences de change non réalisées (EUR 6 millions contre EUR - 7 millions un an plus tôt). Par ailleurs, ce poste inclut la mise à valeur de marché de la composante dérivée associée aux obligations échangeables en titres LafargeHolcim (EUR - 32 millions contre EUR 0 million en 2018). Cette perte non monétaire comprend l'évolution de la valeur des options d'achat sur titres sous-jacents implicitement contenues dans les obligations échangeables en titres LafargeHolcim émises en septembre 2019, principalement induite par l'évolution, depuis l'émission de ces obligations, du cours de bourse de l'action LafargeHolcim. Le résultat au 31 décembre 2019 illustre l'asymétrie comptable et la volatilité des résultats périodiques qui subsisteront pendant toute la durée de vie des obligations échangeables. Enfin, en 2018, les autres produits et charges financiers comprenaient la mise à valeur de marché de la composante dérivée associée aux obligations convertibles en titres GBL arrivées à échéance en octobre 2018 (EUR 0 million en 2019 contre EUR 21 millions l'exercice précédent). Communiqué de presse du 11 mars 2020 Page 9 / 14 Pour plus d'informations : www.gbl.be 2.3. Entreprises opérationnelles (associées ou consolidées) et Sienna Capital (EUR 231 millions contre EUR 319 millions) EUR millions 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Résultat net des entreprises associées et opérationnelles 0,4 332,0 consolidées Produits et charges d'intérêts (11,7) (39,7) Autres produits et charges financiers 152,3 33,6 Autres produits et charges d'exploitation (25,6) (11,1) Résultats sur cessions, dépréciations et reprises d'actifs 115,6 4,4 non courants Impôts (0,1) (0,2) Total 230,9 319,0 Lerésultat net des entreprises associées et opérationnelles consolidées s'élève à EUR 0 million contre EUR 332 millions en 2018 : EUR millions 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Imerys 65,9 302,3 Webhelp (19,6) - Parques Reunidos (85,8) (0,5) Sienna Capital 40,0 30,2 Kartesia 31,1 21,5 Backed 4,3 6,3 Filiales opérationnelles d'ECP III 3,5 4,1 ECP IV 3,3 - Mérieux Participations 2 2,7 0,5 ECP I & II (4,8) (2,2) Total 0,4 332,0 Imerys (EUR 66 millions contre EUR 302 millions) Le résultat courant net diminue de 22,4 % à EUR 277 millions au 31 décembre 2019 (EUR 357 millions au 31 décembre 2018). Le résultat opérationnel courant s'établit à EUR 439 millions (EUR 562 millions au 31 décembre 2018). Le résultat net, part du groupe, s'élève à EUR 121 millions au 31 décembre 2019 (EUR 560 millions au 31 décembre 2018). La contribution d'Imerys au résultat de GBL s'établit à EUR 66 millions en 2019 (EUR 302 millions en 2018), reflétant la variation du résultat net, part du groupe, et le taux d'intégration d'Imerys de 54,4 % en 2019 (54,0 % en 2018). Le communiqué de presse relatif aux résultats du 31 décembre 2019 d'Imerys peut être consulté sur le site www.imerys.com. Parques Reunidos (EUR - 86 millions contre EUR - 1 million) Au 31 décembre 2019, la contribution de Parques Reunidos s'élève à EUR - 86 millions, sur base d'une perte de EUR - 352 millions réalisée par Parques Reunidos pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et tenant compte d'un taux d'intégration de 21,20 % pour les trois premiers trimestres 2019 et d'un taux d'intégration de 23,34 % ou 23,00 % pour le quatrième trimestre 2019 selon les évolutions de détention indirecte entre la date de finalisation de l'Offre de Piolin et le 31 décembre 2019.

Le résultat net de la période a été notamment impacté par des dépréciations significatives enregistrées par Parques Reunidos en 2019 (EUR - 319 millions).

janvier 2019 au 31 décembre 2019 et tenant compte d'un taux d'intégration de 21,20 % pour les trois premiers trimestres 2019 et d'un taux d'intégration de 23,34 % ou 23,00 % pour le quatrième trimestre 2019 selon les évolutions de détention indirecte entre la date de finalisation de l'Offre de Piolin et le 31 décembre 2019. Le résultat net de la période a été notamment impacté par des dépréciations significatives enregistrées par Parques Reunidos en 2019 (EUR - 319 millions). de la quote-part de GBL dans le résultat de Piolin pour la période du 6 septembre 2019 au 31 décembre 2019, à un taux d'intégration de 27,00 %. La perte encourue par Piolin sur cette période est principalement relative aux frais de transaction liés à l'Offre de Piolin. Communiqué de presse du 11 mars 2020 Page 10 / 14 Pour plus d'informations : www.gbl.be Au 31 décembre 2018, la contribution de Parques Reunidos était de EUR - 1 million, sur base d'un résultat pour la période du 1erjanvier 2018 au 31 décembre 2018 de EUR - 2 millions et d'un taux d'intégration de 21,19 %. Webhelp (EUR - 20 millions) Suite à l'acquisition de Webhelp dans le courant du quatrième trimestre 2019, GBL a reconnu une contribution de EUR - 20 millions sur cette participation, sur base d'un taux d'intégration de 64,45 %. Cette contribution représente majoritairement la quote-part de GBL dans les frais de transaction liés à l'acquisition. Sienna Capital (EUR 40 millions contre EUR 30 millions) La contribution de Sienna Capital au résultat de GBL au 31 décembre 2019 s'élève à EUR 40 millions comparer à EUR 30 millions un an plus tôt. Ce résultat comprend notamment la contribution de Kartesia (EUR 31 millions en 2019 contre EUR 22 millions en 2018), la contribution de Backed (EUR 4 millions en 2019 contre EUR 6 millions en 2018), les résultats des filiales opérationnelles d'ECP III (EUR 4 millions en 2019 contre EUR 4 millions en 2018), le résultat du nouveau fonds ECP IV (EUR 3 millions en 2019 contre EUR 0 million en 2018), la contribution de Mérieux Participations 2 (EUR 3 millions en 2019 contre EUR 1 million en 2018) et le résultat de ECP I & II (EUR - 5 millions en 2019 contre EUR - 2 millions en 2018). Les autres produits et charges financiersreprennent, en application de la norme IFRS 9, la variation de juste valeur des fonds de Sienna Capital non consolidés ou non mis en équivalence pour un montant total de EUR 152 millions (EUR 34 millions en 2018). Ce montant inclut notamment les variations de juste valeur de PrimeStone (EUR 54 millions), Upfield (EUR 50 millions), des fonds Sagard (EUR 20 millions) et BDT Capital Partners II (EUR 16 millions). Lesrésultats sur cessions, dépréciations et reprises d'actifs non courants reprennent principalement laplus-valuenette de cession par ECP III de opseo (EUR 88 millions) et Looping (EUR 34 millions). 2.4. Éliminations, plus-values, dépréciations et reprises (EUR - 108 millions contre EUR - 120 millions) EUR millions 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Eliminations des dividendes (Imerys, Parques Reunidos, (96,4) (101,9) Sienna Capital) Autres produits et charges financiers (GBL, autres) (12,0) (17,6) Total (108,3) (119,5) Lesdividendes nets des participations opérationnelles (associées ou consolidées) sont éliminés et sont relatifs au 31 décembre 2019 à Imerys et à Parques Reunidos (EUR - 96 millions). Au 31 décembre 2018, cette section comprenait les éliminations des dividendes en provenance d'Imerys, de Parques Reunidos et de Sienna Capital pour EUR - 102 millions. Les autres produits et charges financiersreprennent principalement l'élimination du dividende sur les actions propres pour EUR - 11 millions (EUR - 9 millions en 2018). Par ailleurs, en 2018, cette section comprenait l'extourne du dérivé enregistré en « mark to market et autres non cash » relatif aux obligations convertibles en titres GBL ayant fait l'objet de conversions anticipées dont le règlement a été effectué par livraison de titres (EUR 0 million en 2019 contre EUR - 8 millions en 2018). Communiqué de presse du 11 mars 2020 Page 11 / 14 Pour plus d'informations : www.gbl.be 3.Résultats consolidés (présentation IFRS) Le tableau suivant reprend la décomposition du compte de résultats IFRS de GBL selon quatre secteurs : Holding : reprenant la maison-mère GBL et ses filiales dont le but principal est la gestion de participations ainsi que les sociétés opérationnelles non consolidées ou associées ;

: reprenant la maison-mère GBL et ses filiales dont le but principal est la gestion de participations ainsi que les sociétés opérationnelles non consolidées ou associées ; Imerys : comprenant le groupe Imerys, groupe français coté sur Euronext Paris, qui occupe des

positions de premier plan dans chacune de ses deux branches d'activité : Minéraux de Performance et Matériaux et Solutions Haute Température ;

: comprenant le groupe Imerys, groupe français coté sur Euronext Paris, qui occupe des positions de premier plan dans chacune de ses deux branches d'activité : Minéraux de Performance et Matériaux et Solutions Haute Température ; Webhelp : comprenant le groupe Webhelp, groupe français non coté, spécialiste de l'expérience client et l'externalisation des processus métiers ; et

: comprenant le groupe Webhelp, groupe français non coté, spécialiste de l'expérience client et l'externalisation des processus métiers ; et Sienna Capital : reprenant d'une part, sous les activités d'investissement, les sociétés Sienna Capital, ECP, ECP II, ECP III, ECP IV, Sagard, Sagard II et Sagard 3, PrimeStone, Backed 1, Backed 2, Backed Encore 1, BDT Capital Partners Fund II, Kartesia, KKR Sigma Co-Invest II, Mérieux Participations I et 2, Marcho Partners, Ergon opseo Long Term Value Fund, Matador Coinvestment, StreetTeam Software et Carlyle International Energy Partners II et d'autre part, sous les activités opérationnelles consolidées, les filiales opérationnelles d'ECP III (sous-groupes Sausalitos, Looping, Keesing, opseo, svt, Vanreusel, Indo, ...). EUR millions Quote-part dans le résultat net des entreprises associées Dividendes nets des participations Autres produits et charges d'exploitation liés aux activités d'investissement Résultat sur cessions, dépréciations et reprises d'actifs non courants liés aux activités d'investissement Produits et charges financiers des activités d'investissement Résultat provenant des activités d'investissement - activités poursuivies Chiffre d'affaires Matières premières et consommables Frais de personnel Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles Autres produits et charges d'exploitation liés aux activités opérationnelles Résultat sur cessions, dépréciations et reprises d'actifs non courants liés aux activités opérationnelles Produits et charges financiers des activités opérationnelles Résultat provenant des activités opérationnelles consolidées - activités poursuivies Impôts sur le résultat Résultat provenant des activités poursuivies Résultat provenant des activités opérationnelles consolidées - activités abandonnées 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Sienna Holding Imerys Webhelp Consolidé Consolidé Capital (85,8) - - 36,5 (49,3) 25,6 508,3 - - - 508,3 350,4 (36,6) - - (26,0) (62,5) (39,1) - - - 128,6 128,6 4,2 2,1 - - 141,1 143,2 11,8 388,0 - - 280,3 668,3 352,9 - 4.354,5 - 683,4 5.037,9 5.201,3 - (1.488,0) - (241,5) (1.729,5) (1.715,7) - (947,3) 2,8 (218,6) (1.163,1) (1.201,5) - (357,0) (4,3) (71,3) (432,6) (313,3) - (1.281,3) (38,1) (93,9) (1.413,3) (1.802,0) - (51,4) - 0,3 (51,1) (215,2) - (44,7) - (37,9) (82,6) (95,7) - 184,8 (39,6) 20,5 165,7 (142,1) (0,1) (65,5) 9,2 (8,8) (65,1) (94,7) 387,9 119,4 (30,4) 292,1 768,9 116,1 - - - - - 788,0 Résultat consolidé de la période Attribuable au groupe Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 387,9 119,4 (30,4) 292,1 768,9 904,1 387,9 65,9 (19,6) 270,5 704,7 658,9 - 53,4 (10,8) 21,6 64,2 245,2 Communiqué de presse du 11 mars 2020 Page 12 / 14 Pour plus d'informations : www.gbl.be EUR par action 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Résultat consolidé de la période par action Base - activités poursuivies 4,48 1,48 Base - activités abandonnées - 2,70 Base 4,48 4,18 Dilué - activités poursuivies 4,48 1,44 Dilué - activités abandonnées - 2,70 Dilué 4,48 4,14 4.Proposition de dividende Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2020 d'approuver un dividende brut relatif à l'exercice 2019, de EUR 3,15 par action, en progression de 2,6 % par rapport au dividende de EUR 3,07 relatif à l'exercice 2018. Sur cette base, il offrirait un rendement dividendaire de 3,4 % par rapport au cours de bourse de l'action GBL à fin 2019. Le coupon n° 22 sera détaché le 5 mai 2020 et mis en paiement à partir du 7 mai 2020. 5.Evénements subséquents SGS Le 4 février 2020, GBL a participé à hauteur de EUR 374 millions au placement privé de titres SGSréalisé par la famille von Finck à un prix de CHF 2.425 par action. La détention de GBL a augmenté de 16,75 % du capital de SGS à fin 2019 à 18,93 % consécutivement à cet investissement et était valorisée à EUR 3.242 millions au 6 mars 2020. Sienna Capital En mars 2020, Sienna Capital s'est engagée à hauteur de EUR 150 millions dans le nouveau fonds de Sagard, Sagard 4. En mars 2020, Sagard 2 a finalisé la cession de Ceva Santé Animale(« Ceva ») dont il était actionnaire depuis 2010. Avec EUR 1,2 milliard de chiffre d'affaires en 2019, Ceva est devenu en quelques années l'un des leaders mondiaux de la santé animale bénéficiant d'une croissance organique soutenue et d'une stratégie ambitieuse de croissance externe. Sienna Capital a réinvesti dans le groupe au travers de Sagard 3 et Sagard 4 qui conservent une participation significative dans le nouveau tour de table. 6.Perspectives pour l'exercice 2020 Les objectifs fondamentaux de GBL demeurent inchangés : continuer à générer un rendement total pour les actionnaires surperformant l'indice de référence Stoxx Europe 50, au travers d'une appréciation du cours de bourse et d'une croissance durable du dividende sur le long terme, tout en maintenant une structure bilantaire solide. GBL considère que son modèle d'activité, combinant, d'une part, un horizon d'investissement à long terme et, d'autre part, une influence et une collaboration actives au sein des Conseils d'Administration de ses sociétés en portefeuille, est pérenne au travers des cycles économiques et que son portefeuille est aujourd'hui suffisamment diversifié tant d'un point de vue sectoriel que géographique. En l'absence d'événements majeurs, GBL anticipe de payer un dividende 2020 au moins équivalent à celui proposé pour l'exercice 2019. De manière générale, les résultats consolidés de GBL prendront en compte l'évolution des contributions nettes des entreprises opérationnelles (associées et consolidées), elles-mêmes liées à la conjoncture. Communiqué de presse du 11 mars 2020 Page 13 / 14 Pour plus d'informations : www.gbl.be 7.Calendrier financier et autres informations réglementées Publication du rapport annuel (FR / NL) 27 mars 2020 Assemblée Générale Ordinaire 28 avril 2020 Assemblée Générale Extraordinaire 28 avril 2020 Date de détachement du coupon 5 mai 2020 Résultats au 31 mars 2020 6 mai 2020 Date de paiement du dividende 7 mai 2020 Mise en ligne du rapport relatif aux paiements effectués à des 29 mai 2020 gouvernements Résultats semestriels 2020 30 juillet 2020 après 19h Résultats au 30 septembre 2020 4 novembre 2020 Les dates mentionnées ci-dessus dépendent, pour certaines d'entre-elles, du calendrier des réunions du Conseil d'Administration et pourraient être sujettes à modifications. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à : Xavier Likin Sophie Gallaire Directeur Financier Responsable des Relations Investisseurs Tél : +32 2 289 17 72 Tél : +32 2 289 17 70 xlikin@gbl.be sgallaire@gbl.be À propos de Groupe Bruxelles Lambert Groupe Bruxelles Lambert ("GBL") est une société à portefeuille reconnue, cotée en bourse depuis plus de soixante ans et présentant un actif net réévalué de EUR 20 milliards et une capitalisation boursière de EUR 15 milliards à fin décembre 2019. GBL est un investisseur de premier plan en Europe, privilégiant la création de valeur à long terme et s'appuyant sur une base actionnariale familiale lui apportant stabilité et soutien. GBL s'efforce de maintenir un portefeuille diversifié de grande qualité composé de sociétés d'envergure mondiale, leaders dans leur secteur, auprès desquelles elle peut contribuer à la création de valeur en sa qualité d'investisseur professionnel actif. GBL cherche à offrir à ses actionnaires un rendement attractif, se traduisant par un dividende durable et la croissance de son actif net réévalué. GBL est cotée sur Euronext Brussels (Ticker : GBLB BB ; ISIN code : BE0003797140) et fait partie de l'indice BEL20. Communiqué de presse du 11 mars 2020 Page 14 / 14 Pour plus d'informations : www.gbl.be La Sté GBL - Groupe Bruxelles Lambert SA a publié ce contenu, le 11 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

