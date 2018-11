Le groupe d'ingénierie d'affaires CIOA annonce la signature d'un contrat de partenariat avec la société BLU Ltd, pour l'exploitation et le développement dans l'Océan Indien de son concept de ‘fablab de la construction' BATI-FABLAB (www.bati-fablab.com).

BATI-FABLAB est un centre services dédié à la nouvelle construction. Il est équipé de logiciels de modélisation BIM et de robots industriels de poche, pour fabriquer les composants de bâtiments à partir de leur maquette numérique.

Avec cette technologie, 1 homme fabrique la structure en acier d'une maison en 1 journée. Les artisans, que l'enseigne fédère, achèvent une maison en moins de 6 semaines.

Résultat : les coûts de construction sont réduits de 30% et les délais divisés par 3.



CIOA détiendra 35% de la société commune qui développera l'offre à l'Ile Maurice, la Réunion, Mayotte, Madagascar et la Tanzanie.

Un premier centre de production verra le jour d'ici fin 2018 à Maurice, avec l'objectif d'implantation de 5 autres dans la région, dans les 3 ans. Le but est de répondre aux énormes besoins de cette zone en logements économiques, résistants aux séismes et aux cyclones.



À PROPOS

À propos de BLU Ltd :

Société mauricienne active dans importation, la manufacture et la vente de produits de construction en acier, BLU Ltd a été créé par Philippe Charlot, ex-pharmacien, propriétaire pendant 30 ans d'un réseau d'officines en France, et son fils Guillaume, titulaire d'un Master de Management obtenu à l'IESEG.

BLU Ltd

Old Mill Road, Oasis 2 No 37

30545 Pereybere, Maurice

Tel : +230 5 94 12 916

director@blultd.com



À propos de CIOA :

Groupe d'ingénierie d'affaires coté sur EURONEXT PARIS, CIOA apporte aux organisations de toutes tailles, les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir leurs projets dans le contexte volatile d'aujourd'hui, dans une solution globale, innovante et unique de « Development as a Service ».

Dans ses BATI-FABLAB, CIOA met en œuvre sa technologie de fabrication automatisée de structures en acier TITAN FACTORY dans une offre unique de Manufacturing as a Service (MaaS). Celle-ci intègre les professionnels du bâtiment et les fournisseurs de matériaux pour offrir au public des constructions clé en main, selon sa demande.

Le premier BATI-FABLAB a ouvert en 2017 à Cuers, près de TOULON. CIOA concède des licences à des Master Licenciés pour l'installation du concept aux 4 coins du monde.

BATI-FABLAB - France

Chemin du Pouverel - Zac des Bousquets

83390 Cuers - France

Tel : +33 (0)4 94 14 12 40

contact@bati-fablab.com

Contact : presse@cioa.com

Web : www.cioa.com - Fablab : www.bati-fablab.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55855-cp_titan_blu_ltd_061118.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews