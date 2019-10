Groupe Cioa : CIOA aménage la Communauté rurale de Ngoye au Sénégal

La Valette du Var (France) – DAKAR (Sénégal), le 24 octobre 2019

La société française d'ingénierie d'affaires a signé avec Mr Ely FALL, Maire de NGOYE dans la région de Diourbel au Sénégal, un protocole d'accord en vue de l'aménagement de la Collectivité rurale.

L'accord signé entre les 2 entités vise à mener les études de faisabilité pour arrêter les conditions d'un partenariat public privé, confiant à CIOA la réalisation et la gestion des infrastructures de base pour développer l'économie locale et améliorer la condition de la population :

Grand Marché communal

Ferme agropastorale,

Programme immobilier de 100 logements sociaux.

Pour la réalisation de ce programme, évalué à 3 millions d'€, CIOA mettra en œuvre :

Son usine mobile de construction de bâtiments, BATI-FABLAB, pour le marché et les logements destinés à un usage locatif,

Sa technologie de pavage de voiries, ROAD ROCK, pour la viabilisation des sites à aménager, et la lutte contre la poussière récurrente dans cette région aride,

Sa Banque de micro-industries pour l'installation des équipements permettant la valorisation de la production agricole de ce territoire rural

Dans le cadre d'un programme d'insertion professionnelle à destination des jeunes du territoire.

Le financement de ce programme se fera grâce à une participation communale, la mobilisation des commerçants utilisateurs du marché et des financements à lever avec la garantie publique.

Ce programme est une application, en milieu rural, de la solution d'aménagement territorial « Emergence as a Service », que CIOA développe pour les collectivités locales africaines pour faire face à leurs problématiques d'aménagement, en dépit de leurs ressources contraintes.

Présentation de la solution « Emergence as a Service »

À PROPOS

À propos de la Mairie de Ngoye :

La Communauté Rurale de Ngoye qui compte une population de 50 000 habitants dépend administrativement de l'Arrondissement du même nom dont elle est le chef-lieu. Elle est située dans la partie Sud du département de Bambey, dans la Région de Diourbel, à 140 km de la capitale Dakar au Sénégal.

Située dans l'ancien royaume du Baol, la commune de Ngoye fait partie du bassin arachidier et a une vocation principalement agricole. Cette activité y est pratiquée de manière traditionnelle, extensive et sous pluies, mais d'année en année, la baisse progressive de la qualité des sols et le faible usage des engrais limitent sérieusement l'essor de ce secteur qui reste malgré toute la première activité économique de la commune.

Aujourd'hui, à l'exception de l'arachide, les autres cultures vivrières (haricot, maïs, pastèque…) servent à l'autoconsommation des ménages. L'arachide procure aux ménages l'essentiel de leurs revenus.

Pour autant, Ngoye n'est pas dépourvu d'atouts pour relever les défis que lui impose un environnement naturel peu clément. L'élevage y connait un essor important ; son cheptel se chiffre à 14375 UBT (unité de bétail tropical), ce qui représente 52% du cheptel de l'arrondissement et place Ngoye à la 2e place régionale. En outre, le dynamisme des populations, notamment chez les jeunes et les femmes, peut laisser optimiste.

Le Maire, Ely FALL, entend soutenir et développer la diversification des activités économiques à Ngoye afin de réduire sa forte dépendance aux aléas climatiques.

À propos de CIOA :

Groupe d'ingénierie d'affaires coté sur EURONEXT PARIS, CIOA apporte aux organisations de toutes tailles, les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir leurs projets dans le contexte volatile d'aujourd'hui.

Avec SERCLIDEV, son service de mutualisation de ressources pour les collectivités locales, CIOA fournit aux décideurs locaux une solution d'accompagnement et de mutualisation de ses ressources dans le numérique, l'aménagement, le développement économique et l'emploi.

« EMERGENCE as a SERVICE », est le volet aménagement territorial de SERCLIDEV.

Avec cette solution, CIOA apporte aux Maires, en plus de ressources, une expertise à la demande pour trouver réponses à leurs problématiques de plus en plus complexes.

Une fois encore, CIOA affirme son positionnement de pionnier dans les services d'ingénierie à destination des collectivités locales des pays émergents. Avec les politiques de décentralisation en marche, elles doivent faire face à l'augmentation de leurs attributions et à une attente de plus en plus forte de leurs administrés, sans toujours disposer de l'expertise nécessaire et des ressources correspondantes.

Contact : presse@cioa.com

Web : www.cioa.com - Place d'affaires : www.golden-trade.com

Mairie de la commune de Ngoye:

Route de Fatick - BP 21400 Ngoye

Département de Bambey - Région de Diourbel - Sénégal

Tel: +221 775143138? - Email: mairiedengoye@villedengoye.com

GROUPE CIOA

Avenue de l'Université

La Valette du VAR – FRANCE

Tel : +33 (0)4 94 14 12 40 - Email : cioa@cioa.com



