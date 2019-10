Groupe Cioa : CIOA annonce un nouveau programme de 60 logements locatifs à Mayotte

La Valette du Var (France), le 02 Octobre 2019

La société d'ingénierie d'affaires CIOA annonce avoir bouclé le financement de la première tranche d'un programme de 60 logements locatifs, à Pamandzi à Mayotte.

Mayotte est le département français où le déficit de logements est le plus important, évalué à 35 000 par les services de l'Etat. Les causes principales sont le coût des matériaux importés, les difficultés foncières et le prix élevé des terrains, ainsi que la faible qualification des personnels de chantier.

Situé à Pamandzi sur la Petite Terre, le programme « Maharaba » est le premier du genre à Mayotte. Il comptera 60 logements locatifs répartis en 3 bâtiments. La première tranche de 20 unités, d'un budget de 3,6M€ a été financée par la Banque Française Commerciale, filiale de la Société Générale, et bénéficie d'un agrément de la Direction des Finances Publiques pour un Crédit d'Impôt de 1,2M€.

"Maharaba" est le prototype de programme locatif mis au point par CIOA combinant plusieurs facteurs favorables pour la création de logements accessibles :

Le foncier : avec son dispositif BATIMORROW, CIOA supprime la charge foncière. Il construit, dans le cadre d'un bail à construction, des logements qu'il exploitera pendant 30 ans pour être rétrocédés en pleine propriété au propriétaire foncier qui percevra un loyer canon pendant ce terme ;



Le modèle constructif : CIOA construit à sec, rapidement, avec son procédé facile à maîtriser par le personnel local.

A ce sujet, CIOA annonçait en septembre dernier, un contrat de licence signé avec un opérateur local pour l'installation d'un BATI-FABLAB ;



A ce sujet, CIOA annonçait en septembre dernier, un contrat de licence signé avec un opérateur local pour l'installation d'un BATI-FABLAB ; L'ingénierie financière : dans le cas de ce programme, 35% du budget de l'opération sera financé par une subvention non remboursable, au titre de l'article 244 Quater W du Code Général des Impôts.

Le programme sera mis en chantier au courant du 4e trimestre 2019, pour être livré mi 2020.





À PROPOS DE CIOA

Groupe d'ingénierie d'affaires coté sur EURONEXT PARIS, CIOA apporte aux organisations de toutes tailles, les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir leurs projets dans le contexte volatile d'aujourd'hui, dans une solution globale, innovante et unique de « Development as a Service ».

Dans ses BATI-FABLABs, CIOA met en œuvre, dans une offre unique de Manufacturing as a Service (MaaS), ses technologies pour construire et aménager de façon performante :

TITAN FACTORY, process de fabrication automatisée de structures en acier. Ce robot industriel de poche réalise les éléments structurels d'un bâtiment à partir de sa maquette numérique BIM,

BATI-BLOCK Factory, une nouvelle unité industrielle miniaturisée qui réalise les blocs autobloquants et pavés en terre compressée pour habiller les structures,

ROAD ROCK, le procédé à base de copolymère de pavage de routes sans apport d'agrégats. Il solidifie le soubassement et la surface des sols traités, à une résistance 2 fois supérieure à celle du béton et 4 fois celle de l'asphalte, en accélérant le temps de pose par 4 et en réduisant le coût de 40 à 60% par rapport aux méthodes conventionnelles, sans dommages pour l'environnement.

Avec 120 000 fournisseurs enregistrés sur ses places de marché, la centrale d'achat CIOA assure également l'approvisionnement des chantiers de ses programmes.

Avec cette solution intégrée, CIOA offre une réponse adaptée aux besoins des propriétaires fonciers, des promoteurs et des collectivités locales.





Contact : presse@cioa.com

Web : www.cioa.com - Fablab : www.bati-fablab.com

GROUPE CIOA

Avenue de l'Université

La Valette du VAR – FRANCE

Tel : +33 (0)4 94 14 12 40

Email : cioa@cioa.com

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60448-communique_maharaba_021019-l.pdf Informations privilégiées :- Autres communiqués

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews