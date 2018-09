18/09/2018.

Aux termes de cet accord, l'Arab Trade Financing Program (ATFP), ouvre son Agence Nationale à Moroni, sous couvert du Ministre des Finances de l'Union des Comores. Avec cette opération, CIOA lance le volet économique du Programme Socle qu'il met en place pour les autorités locales, afin d'amener le pays à l'émergence d'ici 2030.

Grâce aux lignes de crédit mobilisées par le Programme, l'Agence Comorienne accordera aux opérateurs locaux et à leurs clients, des financements sur 12 à 60 mois, comprenant :

Des crédits pré-exportation : pour faciliter la production, la préparation ou le stockage de biens destinés à l'export,

Des crédits post-exportation : pour financer les délais de paiements accordés à leur clients étrangers par les exportateurs comoriens,

Des crédits acheteurs, destinés aux importateurs étrangers de biens comoriens,

Et des crédits pour les importateurs locaux de biens des pays de la ligue arabe.

En facilitant les flux d'import-export, il est attendu :

L'amélioration de l'approvisionnement du pays et du pouvoir d'achat des Comoriens, La création de zones d'activités dédiées à la finalisation de biens intermédiaires importés pour leur ré-export dans la sous-région, L'organisation de filières de production des spécialités locales pour l'exportation.

CIOA accompagnera pour le compte des autorités, les entreprises éligibles, en leur fournissant conseils, formation, ressources de management, services d'import et d'exportation et prévoit traiter un flux de transactions de 300 M€ dans les 5 ans.

À PROPOS

L'ARAB TRADE FINANCING PROGRAM : ATFP est une institution financière regroupant les acteurs de la Ligue Arabe de 1 milliard de US$ de capital, créée en 1989 pour promouvoir le commerce arabe et accroître les capacités concurrentielles des opérateurs arabes. Parmi les 53 actionnaires de l'ATFP, on compte le Fonds monétaire arabe, des institutions multilatérales, financières, publiques et privées arabes et araboétrangères.

CIOA : Groupe d'ingénierie d'affaires, CIOA apporte aux organisations de toutes tailles, les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir leurs projets dans le contexte volatile d'aujourd'hui, dans une solution globale, innovante et unique de « Development as a Service ».

LE PROGRAMME SOCLE DES COMORES vise à créer les conditions pour amener le pays à l'émergence d'ici 2030 : infrastructures routières et numériques, moyens constructifs, désenclavement inter îles et régional, zones d'activités, soutien à l'entreprenariat.



