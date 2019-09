Groupe Cioa : CIOA installe un nouveau licencié BATI-FABLAB à Mayotte

Le groupe d'ingénierie d'affaires, CIOA, annonce la signature d'un contrat de partenariat avec la société SUBRA, un important propriétaire foncier installé à MAYOTTE, pour l'exploitation sous licence de son concept d'usine à maisons, BATI-FABLAB.

BATI-FABLAB est l'usine communautaire pour faciliter la construction résidentielle et industrielle. Les BATI-FABLABs sont équipés d'une technologie de robots industriels miniatures qui interprète la maquette numérique BIM d'un projet, pour fabriquer ses composants qui sont ensuite assemblés à sec sur chantier.

Avec cette technologie, une maison peut être fabriquée en 1 journée, puis montée sur chantier et prête à habiter en 6 semaines.

Mayotte est le département français où le déficit de logements est le plus important, évalué à 35 000 par les services de l'Etat. Les causes principales sont le coût des matériaux importés, les difficultés foncières et la faible qualification des personnels de chantier.

En s'associant avec un groupe de professionnels de l'immobilier local disposant d'un important parc foncier, CIOA va pouvoir mettre à la disposition des promoteurs publics et privés et des constructeurs un outil high tech d'une capacité de 500 logements par an, pour construire environ 30% moins cher que le marché local.

À PROPOS

CIOA : Groupe d'ingénierie d'affaires coté sur EURONEXT PARIS, CIOA apporte aux organisations de toutes tailles, les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir leurs projets dans le contexte volatile d'aujourd'hui, dans une solution globale, innovante et unique de "Development as a Service".

Dans ses BATI-FABLAB, CIOA met en œuvre sa technologie TITAN FACTORY dans une offre unique de Manufacturing as a Service (MaaS), qui fédère les professionnels du bâtiment et les fournisseurs de matériaux, pour offrir au public un produit clé en main selon sa demande.

Contact : Web : www.cioa.com - Fablab : www.bati-fablab.com Email : presse@cioa.com

