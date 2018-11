Groupe Cioa : CIOA lance BATI-FABLAB, le premier concept collaboratif de construction agile et économique

CONSTRUCTION 4.0

BATI-FABLAB, le premier concept collaboratif de construction agile et économique. (www.bati-fablab.com)

Mis au point par le Groupe CIOA (Euronext MLCIO), BATI-FABLAB disrupte la construction immobilière avec son concept de fablab collaboratif et innovant : grâce à la mise à disposition de technologies de pointe (BIM et robotique industrielle) et de services associés, chacun peut réaliser ou faire réaliser de manière collaborative une maison, entrepôt, extension, etc.

BATI-FABLAB permet de créer des bâtis 20% moins chers que le prix marché, faciles à mettre en œuvre, modulables et clés en main, pour les particuliers, professionnels et collectivités.

« BATI-FABLAB, une micro-usine high-tech »

BATI-FABLAB est une micro-usine high-tech, communautaire, où des maîtres d'œuvre et entreprises de la construction, collaborent pour concevoir, créer et assembler une construction clé en main.

BATI-FABLAB a mis au point un plateau technologique de pointe, basé sur le BIM, une technologie qui permet de réaliser le modèle virtuel d'un bâtiment. Cette technologie est connectée à TITAN FACTORY, un robot industriel miniature, pour produire les pièces détachées de n'importe quel bâtiment.



Pour des clients particuliers, professionnels ou institutionnels, BATI FABLAB offre des solutions sur-mesure : l'architecte crée le modèle virtuel 3D d'un projet, à partir des plans qu'il a conçus permettant ainsi de visualiser tous les recoins du bâtiment. Le robot TITAN FACTORY réalise en réel, les pièces détachées du projet, à l'identique de son modèle virtuel approuvé. L'apparence sera du style souhaité.





Ce qu'apporte BATI-FABLAB :

UNE CONSTRUCTION ÉCONOMIQUE

20% à 30% en dessous des coûts du marché.

Un coût clé en main au particulier inférieur à 1 000€/ m2 en France et à 400 € pour l'Afrique.



Le procédé du BATI-FABLAB est compatible à tous les codes de construction, notamment les Eurocodes et le DTU 32.3. Il est pensé pour parer aux aléas climatiques (séismes et vents de Zone 5) et respecter la réglementation thermique RT 2012, RT 2020, … Les structures ont une garantie constructeur de 100 ans.



Les bâtiments réalisés par le BATI-FABLAB sont extensibles à volonté. Les premiers architectes affiliés ont saisi cet avantage pour concevoir des modèles évolutifs, comme la Maison Millénials, un concept de loft pour jeunes couples, qui évolue avec la famille qui grandit. Proposé en version de base en T3 de 63 m2, il est capable d'évoluer en T5 de 125m2, en chantier propre quand nécessaire.



Les bâtiments BATI-FABLAB sont livrés selon le vœu du client. Grâce à la simplicité du procédé (l'assemblage et le montage des composants sont aussi simples que pour un meuble IKEA), aux formations offertes, aux espaces de coworking, et aux services d'assistance des maîtres d'œuvre, l'acheteur qui souhaite s'impliquer peut se transformer sans risque, en auto-constructeur. Au contraire, grâce au modèle collaboratif, il pourra s'il le souhaite, voir sa maison réalisée clé en main, par une équipe-projet.



Alors que l'émergence des procédés de construction 3D fait craindre pour l'emploi, BATI-FABLAB mise sur la simplicité du savoir-faire à transférer pour créer du travail. C'est ainsi que 30 jeunes éloignés du travail sont actuellement en formation de monteurs polyvalents de maisons, dans un Chantier École, où ils réalisent 70 villas pour la Mutuelle d'EDF et la BRED en Guyane.

En phase expérimentale depuis 2017, le premier BATI-FABLAB a ouvert au public en Octobre 2018 à Cuers (Var).

3 licences ont déjà été cédées à des partenaires privés en Guyane et à l'île Maurice. Le gouvernement des Comores pour sa part a choisi d'installer un BATI-FABLAB pour construire des bâtiments publics et lancer des programmes de logements.

Avec ce concept de construction 4.0, BATI-FABLAB crée l'évènement dans un secteur en pleine mutation, et surtout, répond à des besoins planétaires en termes de production de logements à faible coût.



BATI-FABLAB : www.bati-fablab.com



QUELQUES MOTS SUR CIOA

Fondé par Chantal SALINIERE et Léon LUCIDE, CIOA est un groupe familial qui développe et anime un écosystème numériquement connecté, au service du développement humain par l'initiative économique.

Le leitmotiv de CIOA : Créer un réseau capable de permettre à chacun de développer ses capacités pour atteindre une autosuffisance financière, dans un cadre favorisant les échanges et la solidarité.



GROUPE CIOA : www.cioa.com

Tél. +33 (0)4 94 14 12 40

presse@cioa.com

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56088-bati-fablab-cp-n01-ok2.pdf

