La Valette du Var (France) – Ngaoundéré (Cameroun), le 10 septembre 2019

Le syndicat des communes de la VINA (VICOSY) au CAMEROUN, confie à CIOA son Projet de Territoire.

CIOA est chargé de mettre en œuvre un programme d'investissement de 5 M€ au bénéfice des 8 communes de ce département de la Région de l'ADAMAOUA au Centre du pays.

LA VINA est un département rural qui souffre d'un chômage élevé, d'une sous exploitation des ressources naturelles, d'un déficit d'aménagement du territoire.

L'adhésion des 8 communes du département de la VINA au service de mutualisation pour collectivités locales SERCLIDEV, leur donne accès aux ressources et expertises de CIOA pour se développer.

Le Projet de Territoire de la VINA va créer les conditions d'un développement vertueux avec le déploiement d'activités qui ont la double fonction de production de biens essentiels à la population et de centre d'apprentissage pour former et mettre au travail 1 000 jeunes désœuvrés par an.

La VICOSY a confié à CIOA l'étude et la mise en œuvre du programme qui comprend notamment :

L'installation d'un BATI-FABLAB, le fablab de la construction, pour produire sur place 90% des matériaux nécessaires à la production de 500 maisons économiques par an,

Le transfert de la technologie de pavage de routes sans apport d'agrégats ni d'hydrocarbures, ROAD ROCK, qu'il développe en exclusivité sur les marchés francophones,

Le déploiement du programme d'écotourisme, LODGE in GARDEN, pour créer un réseau d'hébergement inspiré de l'habitat traditionnel, chez l'habitant, et valoriser les sites naturels exceptionnels et les traditions de cette région préservée, parcourue par les éleveurs nomades Peuls,

La mise en œuvre de sa solution de Territoire Numérique pour interconnecter les services des membres de l'intercommunalité, créer une place de marché électronique pour l'écoulement de la viande et des bestiaux des exploitations locales, donner aux populations, créateurs et entreprises l'accès aux contacts, contenus et services de sa plateforme de commerce collaboratif.

Ce nouvel accord porte désormais à 10 le nombre de villes Camerounaises membres du système de mutualisation SERCLIDEV.

Le plan directeur du Projet de territoire de la Vina, est disponible en téléchargement.

À propos

Le département de la VINA

Un des 5 Départements de la Région de l'Adamaoua au Centre du Cameroun. C'est la terre d'élevage du pays avec un cheptel estimé à 2 millions de têtes de bovins qu'un nouvel abattoir ultra moderne et une zone logistique réfrigérée vont permettre de valoriser pleinement. Outre le travail du cuir, cette région limitrophe de la Centrafrique, du Niger et du Tchad est aussi commerçante, et le hub des transports par route qui desservent la sous-région.

Les communes qui participent au programme sont Belel, Mbe, Nganha, Ngaoundéré Ier, Ngaoundéré IIe, Ngaoundéré IIIe,, Nyambaka, Martap.

La capitale de la Vina est Ngaoundéré.

CIOA

Groupe d'ingénierie d'affaires coté sur EURONEXT PARIS (MLCIO), CIOA anime un écosystème collaboratif qui mutualise ressources et compétences au profit des décideurs publics. Ce modèle alternatif de développement permet à ces derniers de faire face aux contraintes financières et aux défis auxquels ils doivent faire face leurs citoyens dans le contexte volatile et incertain d'aujourd'hui.

Par l'intégration des composants de son écosystème, l'offre de CIOA améliore la vie des gens, dans les domaines essentiels de leur existence : consommer, se loger, travailler, se divertir.

L'écosystème c'est 550 000 entreprises de 140 pays, dont 120 000 fournisseurs, 150 000 hôtels

Les co-développeurs sont des fournisseurs de services et travailleurs indépendants du secteur commercial, des prestations intellectuelles, financières, de l'immobilier et du bâtiment

Les solutions couvrent les secteurs de la Distribution, l'Immobilier, la Mobilité, la Formation professionnelle et Entreprenariat.



