La Valette du Var (France) – Douala (Cameroun), le 24 septembre 2019

CIOA S'ALLIE A NEO INDUSTRY POUR IMPLANTER BATI-FABLAB AU CAMEROUN

La société française d'ingénierie d'affaires annonce la signature d'un contrat de Joint-Venture avec le 1er groupe agro-industriel camerounais, pour implanter dans chaque région du pays, son fablab de la construction, BATI-FABLAB (www.bati-fablab.com).

Cet accord s'appuie sur l'opportunité de répondre à 2 problématiques clés du pays :

Le besoin de logements, estimé à 1 million d'unités,

Le pavage des routes : sur un réseau routier de 78 000 Km de routes principales, seulement 7 000 km sont asphaltés.

La convention de 3,5 M€ signée entre les 2 groupes porte sur :

La création d'une nouvelle société, NEO REAL ESTATE pour exploiter sous licence, les technologies de micro-usine BATI-FABLAB, permettant la production sur place de 80% des matériaux nécessaires à la construction de bâtiments,

L'installation d'un BATI-FABLAB Pilote, d'une capacité de 1 000 logements par an, dans la région de l'Ouest du Cameroun,

L'installation d'un Centre de préparation et de Distribution de Road Rock, la technologie économique et écologique de pavage de routes, sans apport d'agrégats,

Un programme de développement visant l'implantation d'un BATI-FABLAB dans chacune des 9 autres régions, directement ou par la cession de sous licences,

Un contrat de procurement pour un premier programme de 100 logements, destinés aux personnels du complexe industriel de NEO INDUSTRY à Kékem.

NEO REAL ESTATE est une société en commandite dans laquelle CIOA intervient à 49% et le groupe NEO, associé commandité, à 51%.

À propos de NEO INDUSTRY

Fondé par Emmanuel NEOSSI qui en est le seul propriétaire, le Groupe NEO est le principal opérateur camerounais du secteur du cacao.

Leader du Négoce de cacao avec PRODUCAM (260 M€ de CA), 3 e exportateur de fèves de cacao du Cameroun et 1 er national, avec 20% de parts de marché,

exportateur de fèves de cacao du Cameroun et 1 national, avec 20% de parts de marché, Leader de la Transformation du cacao et du café avec NEO INDUSTRY.

Son nouveau complexe industriel ultra moderne qui vient d'être inauguré en avril 2019, est l'un des plus importants de ce secteur en Afrique et le premier de la sous-région. Un investissement de 85M€ construit sur cinq hectares à Fondjomoko, dans la ville de Kekem (département du Haut-Nkam, Région de l'Ouest). Cliquer pour visiter le complexe industriel NEO INDUSTRY

Selon Emmanuel NEOSSI, Président du Groupe NEO « BATI-FABAB va lui permettre de déployer son savoir-faire industriel dans l'immobilier, pour répondre aux besoins immenses du pays ».

À propos de CIOA :

Groupe d'ingénierie d'affaires coté sur EURONEXT PARIS, CIOA apporte aux organisations de toutes tailles, les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir leurs projets dans le contexte volatile d'aujourd'hui, dans une solution globale, innovante et unique de « Development as a Service ».

Dans ses BATI-FABLABs, CIOA met en œuvre, dans une offre unique de Manufacturing as a Service (MaaS), ses technologies pour construire et aménager de façon performante :

TITAN FACTORY, process de fabrication automatisée de structures en acier. Ce robot industriel de poche réalise les éléments structurels d'un bâtiment à partir de sa maquette numérique BIM,

BATI-BLOCK Factory, une nouvelle unité industrielle miniaturisée qui réalise les blocs autobloquants et pavés en terre compressée pour habiller les structures,

ROAD ROCK, le procédé à base de copolymère de pavage de routes sans apport d'agrégats. Il solidifie le soubassement et la surface des sols traités, à une résistance 2 fois supérieure à celle du béton et 4 fois celle de l'asphalte, en accélérant le temps de pose par 4 et en réduisant le coût de 40 à 60% par rapport aux méthodes conventionnelles, sans dommages pour l'environnement.

Avec 120 000 fournisseurs enregistrés sur ses places de marché, la centrale d'achat CIOA assure également l'approvisionnement des chantiers de ses licenciés BATI-FABLAB.

Avec cette unique solution intégrée, CIOA offre une réponse adaptée aux besoins des pays émergents.

Selon Léon LUCIDE, Président de CIOA « avec ce partenaire solide, enthousiaste et professionnel, CIOA ne pouvait trouver meilleur tremplin pour se déployer au Cameroun et dans la sous-région ».

Contact : presse@cioa.com

Web : www.cioa.com - Fablab : www.bati-fablab.com



GROUPE CIOA

Avenue de l'Université - La Valette du VAR – FRANCE

Tel : +33(0)4 94 14 12 40

Email : cioa@cioa.com



NEO INDUSTRY

BP 106 KEKEM, CAMEROUN,

Tel : +237 242 01 28 00

Email : contact@neo-congomall.cm

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60241-communique_presse_bati-fablab_neo_240919-2334.pdf Informations privilégiées :- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…)

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews