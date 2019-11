Groupe Cioa : Méga contrat pour CIOA au Ghana.

La Valette du Var (France) – Accra (Ghana), le 26 Novembre 2019.



La société française d'ingénierie a remporté un contrat pour la construction de 200 000 logements pour le compte de l'Etat du Ghana pour un montant de 7,6 Mds de USD.

Le promoteur ghanéen ICL GROUP & PARTNERS, sous contrat avec l'Etat du Ghana pour la réalisation d'un programme de 200 000 logements, a choisi CIOA pour en assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée.

CIOA fournira, dans ce cadre, une prestation de ‘Manufacturing as a Service' et déploiera ses moyens industriels innovants pour réaliser 20 000 logements par an pendant les 10 prochaines années.

Un programme de constructions «vertes» : 80% des matériaux utilisés sont issus du recyclage, limitant au maximum l'empreinte carbone de l'opération.



: 80% des matériaux utilisés sont issus du recyclage, limitant au maximum l'empreinte carbone de l'opération. Un programme inclusif : la simplicité du système constructif modulaire mis en œuvre permettra l'embauche de 7 500 ouvriers locaux, après leur passage au centre de formation «LABOR DOMUS» que CIOA installera au Ghana,



: la simplicité du système constructif modulaire mis en œuvre permettra l'embauche de 7 500 ouvriers locaux, après leur passage au centre de formation «LABOR DOMUS» que CIOA installera au Ghana, Un programme d'industrialisation : pour limiter les charges logistiques et créer de la valeur ajoutée locale, CIOA sélectionne les industriels désireux d'assurer l'approvisionnement de ce marché hors normes, pour implanter leur unité de production au Ghana. Ces derniers, en plus de bénéficier de l'accompagnement de l'équipe locale, se verront offrir un contrat de ‘Take-offer' leur assurant le rachat de leur production.



: pour limiter les charges logistiques et créer de la valeur ajoutée locale, CIOA sélectionne les industriels désireux d'assurer l'approvisionnement de ce marché hors normes, pour implanter leur unité de production au Ghana. Ces derniers, en plus de bénéficier de l'accompagnement de l'équipe locale, se verront offrir un contrat de ‘Take-offer' leur assurant le rachat de leur production. Un programme d'aménagement : 3% du montant du programme seront consacrés aux équipements communautaires (crèches, écoles, hôpitaux, lieux cultuels et culturels, commerces et activités…).



Pour Mr Elie-Armand Essama, CEO de ICL GROUP & PARTNERS, « Avec près de 2 millions de m2 à réaliser chaque année, le challenge était de mobiliser les capacités industrielles pour une exécution rapide et fiable des objectifs, en utilisant la main d'œuvre locale. CIOA réunit ces capacités, associées à une pluridisciplinarité, permettant à l'équipe ghanéenne de disposer de moyens efficients pour agir ».

Pour Mr Léon LUCIDE, président de CIOA, « ce programme d'envergure confirme la position pionnière du groupe comme aménageur alternatif des pays émergents, avec ses solutions collaboratives, efficaces et transparentes. Ce contrat ouvre aussi de nombreuses opportunités aux membres de l'écosystème, maîtres d'œuvre, industriels, entrepreneurs… qui font aussi CIOA ! »

2020 sera consacrée à la préparation des opérations et à la formation des équipes, pour un lancement effectif en 2021.





A propos de ICL GROUP & PARTNERS

Avec une croissance de 8,5% en 2017 et 6,9% en 2018, le Ghana est une des économies les plus dynamiques d'Afrique.

Pourtant le pays doit faire face à une sévère pénurie de logements touchant aussi bien les catégories sociales qu'intermédiaires. L'Etat fait appel à des promoteurs privés à qui il porte ses garanties pour la réalisation de logements qu'il s'engage à racheter, une fois achevés, pour leur mise en location auprès des fonctionnaires et des salariés du secteur privé.

C'est ainsi que, dans le cadre de sa sélection de partenaires privés, le Gouvernement du Ghana a choisi ICL GROUP & PARTNERS, pour la réalisation du contrat concerné.

ICL GROUP & PARTNERS est une firme multiservices dirigée par Mr Elie-Armand Essama, engagée dans les services d'affaires, l'agriculture, l'immobilier et la logistique.



À propos de CIOA :

Groupe d'ingénierie d'affaires coté sur EURONEXT PARIS, CIOA apporte aux organisations de toutes tailles, les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir leurs projets dans le contexte volatile d'aujourd'hui.

Dans l'aménagement du territoire, le numérique et les services d'affaires, CIOA déploie ses solutions globales et créatives, ses ressources mutualisées et l'expertise pluridisciplinaire de son réseau de co-développeurs, pour créer localement, travail et valeur ajoutée.

Dans l'aménagement et l'immobilier, CIOA propose une offre unique de Manufacturing as a Service. Le MaaS est un concept de production agile. Les entreprises spécialisées se forment en réseau pour proposer un produit clé en main au client, selon sa demande.

Sont ainsi mobilisés :

TITAN FACTORY, technologie de fabrication automatisée de structures en acier. Ce robot industriel de poche réalise les éléments structurels d'un bâtiment à partir de sa maquette numérique BIM,

BATI-BLOCK FACTORY, une nouvelle unité industrielle miniaturisée qui fabrique les blocs autobloquants en terre compressée, stabilisés grâce à une formule brevetée, pour habiller les structures,

ROAD ROCK, le procédé à base de copolymère de pavage de routes sans apport d'agrégats. Il solidifie le soubassement et la surface des sols traités, pour une résistance 2 fois supérieure à celle du béton, sans dommages pour l'environnement.

Avec 120 000 fournisseurs membres de ses marketplaces, la centrale d'achat CIOA assure également l'approvisionnement complet des chantiers de ses clients,

Avec E-Chantier, c'est une infrastructure numérique qui est offerte, pour supporter l'ensemble d'un programme, de sa conception à sa réalisation, coordonner les acteurs, gérer en temps réel l'opérationnel, le relationnel et le financier.

Avec cette unique solution intégrée, CIOA est bien armé pour participer à l'émergence des pays du Sud.





Contact :

AE-INTERNATIONAL CONSULTING AND LOGISTICS LTD

11 k. Asente Avenue ,48

P.O. BOX CT 9941, ACCRA - GHANA

Tél : +233(0)240 861 515

Email : eliearmand@inconsultinglogistics.com



GROUPE CIOA

Avenue de l'Université

La Valette du VAR – FRANCE

Tel : 33(0)4 94 14 12 40

Email : cioa@cioa.com - presse@cioa.com

Web : www.cioa.com - Fablab : www.bati-fablab.com - Routes vertes : www.road-rock.com

