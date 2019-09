Groupe Cioa : PPP en vue pour CIOA à Douala

La Valette du Var (France) – Douala (Cameroun), le 30 septembre 2019

La société française d'ingénierie d'affaires et la Mairie de DOUALA 3 ont signé un protocole d'accord en vue d'un Partenariat Public Privé (PPP) pour l'entretien du réseau routier du plus grand arrondissement de la capitale économique du Cameroun avec la technologie de pavage de routes sans agrégats Road Rock (www.road-rock.com).

Sur les 78 000 Kms de routes principales du Cameroun, seules 7 000 kms sont asphaltées. Une entrave au développement économique et une gêne permanente pour la population. Ce problème atteint son paroxysme dans la mégalopole de Douala, avec sa surpopulation, son dynamisme économique, son port.

Le protocole d'accord signé entre les 2 entités vise à mener les études de faisabilité pour arrêter les conditions d'une délégation de service public, confiant à CIOA l'amélioration et la gestion du réseau routier du 3e arrondissement de la ville.

Il est proposé à CIOA d'aménager et entretenir une dizaine de Kms prioritaires afin de décongestionner cette zone de plus d'1,5 millions d'habitants, qui abrite la plus grande zone industrielle du Cameroun. Pour sa rémunération, CIOA installera, pour une période restant à définir, des péages pour l'accès aux portions objets, de la concession.

CIOA mettra en œuvre ROAD ROCK, la technologie routière qu'il exploite en exclusivité sur les pays francophones.

Pour le Maire de Douala 3, Mr Théophile Job KWAPNANG, « le fait que Road Rock ne soit pas qu'un simple revêtement de surface, mais aussi un stabilisateur de la sous-couche de voirie est primordial dans cette ville littorale où les inondations son récurrentes. De plus, le Partenariat Public Privé proposé par CIOA est la solution idoine pour surmonter les capacités budgétaires contraintes de la commune ».

D'ici le 31 décembre 2019, CIOA devra proposer sa solution technique et économique pour validation de l'autorité publique.

Après le projet immobilier de 100 logements à réaliser à Kekem, cette opération est la 2ième en perspective pour NEO REAL ESTATE, la joint-venture récemment créée entre CIOA et le groupe NEO INDUSTRY, premier agro-industriel du pays.





À propos de la Mairie de DOUALA 3 :

La Commune d'Arrondissement de Douala 3ème(CAD3) partage des limites avec l'Arrondissement de Douala 5ème au Nord ; l'arrondissement de la Dibamba dans la Sanaga Maritime par le fleuve Dibamba au Sud ; à l'Ouest avec la Commune d'arrondissement de Douala 2ème et à l'Est avec le Département du Nkam.

Cosmopolite : la commune couvre une superficie de 113 km 2 dont 49 sont urbanisés. La population, estimée à environ 1,5 millions d'habitants, est très diversifiée. Aux côtés des populations autochtones constituées de Bassa et Bakoko, sont venus s'installer les Beti, Bamiléké, Douala, Mbamois, ressortissants du Sud-Ouest, du Grand Nord ainsi que les Grassfields et les étrangers de la sous-région. Ces populations vivent dans 104 quartiers répartis dans 10 villages du canton Bassa et 7 du canton Bakoko.



Industrielle : la plus grande zone industrielle du Cameroun se situe dans cet arrondissement et regroupe 340 entreprises dans la zone de Bassa.



Universitaire : l'arrondissement accueille l'Université de Douala, l'ESSEC (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et de Commerce), un IUT, l'ENSET (Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique).

Douala 3 est administrée par Mr Théophile Job KWAPNANG depuis 2013.

À propos de CIOA :

Groupe d'ingénierie d'affaires coté sur EURONEXT PARIS, CIOA apporte aux organisations de toutes tailles, les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir leurs projets dans le contexte volatile d'aujourd'hui, dans une solution globale et innovante de « Development as a Service ».

Avec SERCLIDEV, son service de mutualisation de ressources pour les collectivités locales, CIOA fournit aux décideurs locaux une solution complète d'accompagnement de leur territoire dans le numérique, l'aménagement, le développement économique et l'emploi.

ROAD ROCK, le procédé de pavage de routes à base de copolymère est écologique et économique. ROAD ROCK est une des ressources comprises dans la boite à outils disponible aux collectivités adhérentes. Il solidifie le soubassement des voies tout en imperméabilisant la couche de surface. Il donne aux surfaces traitées, une portance 2 fois supérieure à celle du béton et 4 fois celle de l'asphalte.

Avec SERCLIDEV, CIOA apporte aux Maires, en plus de ressources, une expertise à la demande pour trouver réponses à leurs problématiques de plus en plus complexes.

Une fois encore, cette solution unique s'avère parfaitement adaptée aux collectivités locales des pays émergents. Avec les politiques de décentralisation en marche, elles doivent faire face à l'augmentation de leurs attributions et à une attente de plus en plus forte de leurs administrés, sans toujours disposer des ressources correspondantes.

Au Cameroun, Douala 3 rejoint ainsi BAFOUSSAM, la capitale de l'Ouest, et les 8 communes du département de la Vina, qui viennent d'adhérer elles aussi au programme SERCLIDEV.

Web : www.cioa.com - Fablab : www.bati-fablab.com

