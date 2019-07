Groupe Cioa : Programme COLLABORATIVE FOR CHANGE, la mutualisation pour améliorer la vie des gens : le CAMEROUN rejoint le mouvement.

25 juillet 2019

LE CAMEROUN BIENTOT 1er PAYS TOUT NUMERIQUE ?

à BAFOUSSAM, CIOA lance son plan COLLABORATIVE for CHANGE et entraîne tout le pays

Le 19 juillet, BAFOUSSAM, 3e Ville du Cameroun et chef-lieu de la région de l'Ouest, a lancé sa plateforme numérique, première étape du plan COLLABORATIVE for CHANGE que lui réalise CIOA. Pour l'occasion Léon LUCIDE, Président du CIOA, avait fait le déplacement.

Selon le Dr FOCKA, 1er Magistrat de la Ville, « le partenariat avec le CIOA pour accéder à ses ressources mutualisées et cette plateforme numérique qui met en réseau tous les acteurs du territoire et les intègre à un écosystème qui interconnecte territoires, entreprises et populations, vont amener le pays vers la modernité et construire une autre mondialisation ».

Bafoussamonline.com est une des ressources du système de mutualisation offertes aux Villes pour qu'elles continuent à améliorer concrètement la vie de leurs administrés, en dépit des contraintes budgétaires, durablement installées avec la généralisation des politiques libérales.

Les autres ressources mises à disposition de la Ville de BAFOUSSAM vont lui permettre de réaliser son centre de formation professionnelle aux métiers du Tourisme avec son hôtel d'application et un programme de 350 logements, réalisés grâce au BATI-FABLAB dans le cadre d'un Chantier école LABOR DOMUS qui formera dans l'action, 400 chômeurs sans qualification, au métier de monteur polyvalent de bâtiment en structure acier.

Le programme a si bien été perçu au Cameroun que les 8 communes de la Vina, Kribi, Loum l'ont rejoint, Douala 3, Yaoundé 1er, et 6, NKong-Zem ont formulé leur intention de le rejoindre.

Les Autorités Centrales du Cameroun, ont confirmé pour leur part à Léon LUCIDE, leur soutien complet à l'initiative et pris les dispositions pour sa généralisation au niveau du pays.

Le compte rendu complet de cette mission au Cameroun est à consulter sur la page actualités de CIOA.





À propos de CIOA

CIOA est un Groupe d'ingénierie d'affaires coté sur EURONEXT PARIS (MLCIO) qui anime un écosystème collaboratif qui mutualise ressources et compétences au profit des décideurs publics. Ce modèle alternatif de développement permet à ces derniers de faire face à leurs contraintes financières et aux défis auxquels doivent faire face leurs citoyens dans le contexte volatile et incertain d'aujourd'hui.

Par l'intégration des composants de son écosystème, l'offre de CIOA améliore la vie des gens, dans les domaines essentiels de leur existence : consommer, se loger, travailler, se divertir.

L'écosystème c'est 550 000 entreprises de 140 pays, dont 120 000 fournisseurs, 150 000 hôtels

Les co-développeurs sont des fournisseurs de services et travailleurs indépendants du secteur commercial, des prestations intellectuelles, financières, de l'immobilier et du bâtiment

Les solutions couvrent les secteurs de la Distribution, l'Immobilier, la Mobilité, la Formation professionnelle et Entreprenariat.

Contact : presse@cioa.com

Web Corporate : www.cioa.com - Marketplace : www.golden-trade.com - Fablab : www.bati-fablab.com

Ressources : Offre Collaborative for change de CIOA

