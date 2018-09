Groupe CRIT : hausse de 24,8% du résultat net part du Groupe

11/09/2018 | 18:00

Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 1 216,7 ME au premier semestre 2018 avec une croissance de 3,6% par rapport à la même période de l'année précédente (+4,9% à périmètre et taux de change constants).



L'EBITDA du semestre ressort à 64,6 ME en hausse de 7,1%. Il représente 5,3% du chiffre d'affaires de la période contre 5,1% au premier semestre 2017. Sur le pôle Travail temporaire, l'EBITDA est stable à 47,4 ME.



Le résultat net part du Groupe ressort à 40,2 ME, en hausse de 24,8%.



' Le groupe restera attentif aux opportunités de croissance externe qui pourraient lui permettre de se renforcer en Europe. Sur ce continent (hors France), le groupe confirme son ambition d'atteindre les 300 ME de chiffre d'affaires à horizon 2020 ' indique le groupe.



' Dans l'aéroportuaire, le groupe bénéficiera au second semestre de l'extension de ses activités dans l'aviation d'affaires sur l'aéroport Paris-Le Bourget et des nouveaux contrats signés dans le fret aérien sur Roissy CDG '.



