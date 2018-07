Groupe Crit : nouvelle hausse de l'activité trimestrielle

25/07/2018 | 18:01

Le Groupe Crit, spécialisé dans le travail temporaire, a indiqué ce mercredi dans un communiqué diffusé après Bourse que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est établi à 652 millions d'euros, soit une hausse de 2,5% et de 3,5% à périmètre et change constants.



Sur l'ensemble du premier semestre, les revenus du groupe ressortent ainsi à 1,217 milliard d'euros, en augmentation de 3,6% et de 4,9% à périmètre et change constants par rapport aux 6 premiers mois de 2017. Les revenus à l'export se sont élevés à 284,3 millions d'euros, en baisse de 4,1% mais en hausse de 1,2% à périmètre et change constants.



Le pôle 'Multiservices' a également réalisé un très bon premier semestre, avec un chiffre d'affaires de 213,2 millions d'euros, en croissance de 8,4% (+8,7% à périmètre et change constant).





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.