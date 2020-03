Résultats annuels 2019 : des résultats solides - Amélioration des marges opérationnelles

L'EBITDA (y compris IFRS 16) s'établit à 170,1 M€ et la marge opérationnelle à 6,8%. L'EBITDA comparable c'est-à-dire hors impact IFRS 16 du Groupe est en progression de 3,5 M€ soit 2,3% et s'établit à 152,5 M€. La marge d'EBITDA est en progression de 10 points de base à 6,1% du chiffre d'affaires.

L'aéroportuaire, qui concentre plus des trois quarts de l'activité du pôle, progresse de 7,1% à 381,1 M€ (+5,6% à périmètre et change constants). L'activité est portée par la France qui affiche une croissance solide de 9%.

Sur le pôle Travail temporaire, l'EBITDA (y compris IFRS 16) s'établit à 119,4 M€.

Sur une base comparable (hors impact IFRS 16), l'EBITDA de l'activité ressort à 110,3 M€ soit une marge de 5,4% contre 5,2% en 2018, en progression de 20 points de base et ce, malgré l'impact de la fin du CICE en France (50 points de base). L'international contribue également à cette bonne performance en raison de l'activité qui se redresse aux Etats-Unis (+ 60 points de base).

Sur le pôle Multiservices, l'EBITDA (y compris IFRS 16) s'établit à 50,6 M€.

L'EBITDA des activités aéroportuaires s'établit à 43,0 M€ (35,4 M€ hors impact IFRS 16). Sur une base comparable (hors impact IFRS 16), le tassement de la marge de 50 points de base des activités aéroportuaires s'explique par la faillite de la compagnie Jet Airways, l'impact de la sortie du CICE et l'évolution du mix d'activité. Les autres activités, tirées par l'ingénierie et la maintenance industrielle dégagent un EBITDA de 7,6 M€ (6,7 M€ hors impact IFRS 16).

Le résultat opérationnel courant s'établit à 128,3 M€ (127,8 M€ hors impact IFRS 16).

Enfin, le résultat net part du Groupe ressort à 73,0 M€, intégrant une charge d'impôt additionnelle de 16,6 M€ liée à sortie du CICE. Le taux d'imposition passe ainsi de 29,9% en 2018 à 42,7%.

Une structure financière solide

Avec une capacité d'autofinancement de 211,8 M€, 622,3 M€ de capitaux propres et une trésorerie nette de 222 M€ (après intégration de 68,2 M€ de dettes liées à IFRS 16), le Groupe dispose d'une situation financière solide.

2020 : Un premier semestre marqué par le coronavirus

L'expansion du coronavirus et les mesures de confinement prises par les Gouvernements français et étrangers affectent l'ensemble des activités économiques et commerciales à l'échelle mondiale, sans que l'ampleur et la durée des effets ne puissent encore être mesurées de façon fiable.

Sur l'activité travail temporaire, après une baisse de 6,3% des effectifs intérimaires sur les deux premiers mois de l'année, le marché français enregistre aujourd'hui des baisses de 60 à 80% sur certains secteurs d'activité (source Prism'emploi).

Après une baisse de -6,2% de son activité sur les 2 premiers mois de l'année en France (+0,5% hors automobile), la dernière tendance constatée fin mars est un repli de 75% de l'activité Travail temporaire du groupe.

L'activité aéroportuaire a vu un bon début d'année avec une croissance de chiffre d'affaires de +6,6% en janvier et février en France. Le quasi-arrêt du trafic aérien depuis mi-mars et la fermeture de pistes et plateformes aéroportuaires amènent le groupe à constater à fin mars une tendance en repli de 90% de son activité aéroportuaire en France. Dans ce contexte, le groupe a dû prendre des mesures de chômage partiel pour tous les salariés concernés.

A ce jour, il est impossible de mesurer avec précision les impacts sur les résultats du groupe. En effet, si les diverses mesures (élargissement du chômage partiel, suspension ou décalage du paiement de certaines cotisations, fonds de garantie …) prises par les gouvernements des différentes zones où le groupe opère devraient contribuer à soutenir financièrement le groupe, trop d'incertitudes demeurent pour évaluer précisément les conséquences financières de la pandémie.

Dans ce contexte, le Groupe a immédiatement engagé les mesures à sa disposition pour s'adapter à la situation (chômage partiel, report de paiements de certaines charges, sécurisation des recouvrements et des garanties d'assurance-crédit…)

Enfin, avec plus de 600 M€ de fonds mobilisables, le groupe dispose de moyens significatifs pour faire face à la situation actuelle.

Dividende 2019 : Maintien du dividende à 1 € /action

Confiant dans sa capacité à traverser la crise, le Conseil d'Administration a décidé de maintenir le dividende et proposera à l'Assemblée Générale du 05 juin 2020 un dividende net par action de 1€.