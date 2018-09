Groupe Flo : A 50 ans, Hippopotamus est relancé par le leader français de la restauration

Retour à son cœur de concept, rajeunissement de la marque et qualité optimisée sont les objectifs principaux.

Conscient de la bonne notoriété historique de la marque, le groupe Bertrand (n°2 sur le marché français de la restauration derrière l’américain McDonald’s) rachète le groupe FLO et donc son enseigne phare Hippopotamus au printemps 2017.

La relance des presque 150 points de vente dont la moitié en propre, a commencé l’été dernier et s’achèvera dans 3 ans. La responsable marketing Elodie Douville a commencé par le commencement : redéfinir le concept, en l’occurrence en un « steak house de qualité à la française » (Le JDD du 16 septembre 2018). Les plats tourneront donc tous autour de la viande. Celle-ci sera de qualité, servie de belle manière (sur des planches) et cuite à la braise.

Le design est revu. Le logo est rajeuni, la décoration est plus authentique et chaleureuse (luminaires en écorce de bois et sièges recouverts de peau de vache). Le groupe Bertrand doit réussir son pari pour que les franchisés (la moitié du parc Hippopotamus) constatent l’amélioration de la rentabilité (le chiffre d’affaires est déjà en augmentation depuis 2018) et acceptent d’investir en travaux dans le nouveau concept.

On peut raisonnablement y croire dans la mesure où le groupe est performant dans quasiment tous les métiers, positionnements et concepts de la restauration. En plus de FLO, groupe Bertrand détient également la célèbre Brasserie LIPP, BERT’S, la master franchise BURGER KING en France, le SAINT JAMES, ANGELINA, AU BUREAU, CAFE LEFFE, QUICK, FRERES BLANCS, etc. Le groupe se développe en France ainsi qu’à l’international et réalise plus d’1,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires !

Le groupe Bertrand détient donc Groupe FLO (qui détient Hippopotamus qui représente 2 tiers du C.A., et d’autres enseignes consultables sur notre site) coté à la Bourse de Paris. Depuis sa reprise il y a un an, le cours de Bourse a cessé de baisser. Peut-être un bon point d’entrée …