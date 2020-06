Groupe Flo : Mise en place d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 35 m

Regulatory News:

Groupe Flo (Paris:FLO) annonce la signature d’un contrat de crédit d’un montant de 35 millions d’euros, garanti par l’Etat à hauteur de 90%, avec un pool de banques françaises de premier plan : Banque Populaire Rives de Paris, BNP Paribas, et Crédit Lyonnais.

Cet emprunt, réalisé dans le cadre d’un Prêt Garanti par l’Etat dans le contexte de crise Covid-19, sécurise la liquidité du Groupe Flo.

Il permettra de financer les besoins de trésorerie de la Société et des autres membres du groupe afin de préserver leurs activités et leurs emplois en France, et d’accompagner la reprise progressive des activités.

Ce prêt a une maturité d’un an au 29 juin 2021 avec option d’extension jusqu’à 5 années additionnelles (juin 2026).

Fundamental Partners était le conseil financier du Groupe Flo pour la mise en place du PGE.

Calendrier

Résultats semestriels de Groupe Flo provisoires au 30 juin 2020 : 30 juillet 2020 (après bourse)

A propos de Groupe Flo

Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 132 restaurants détenus en propre ou en franchise à fin mai 2020. Le groupe est présent sur le marché de la restauration avec principalement l’enseigne Hippopotamus, des brasseries historiques et des concessions.

L’action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0004076891). Toutes les publications financières du groupe sont en ligne sur son site Internet (www.groupeflo.fr), rubrique «Finance, Actualités et Communiqués», et notamment son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés le 20 avril 2020 sous le numéro D.20-0321.

