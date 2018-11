Groupe Flo : chiffre d'affaires 9 mois en hausse de 3%

09/11/2018 | 14:30

Dévoilé hier soir, le chiffre d'affaires consolidé de Groupe Flo au titre des 9 premiers mois de l'année 2018 s'affiche en hausse de 3% à périmètre comparable par rapport à la même période en 2017.



Il s'établit ainsi à 121,3 millions d'euros.



Dans le détail, les revenus issus des enseignes Hippopotamus augmentent de +3,3% (83,8 millions d'euros), ceux des brasseries de +0,9% (19,6 millions d'euros) et ceux des concessions de +5% (17,9 millions d'euros).



'Sur le mois d'octobre, la progression du chiffre d'affaires comparable de Groupe Flo est supérieure à celle du 3ème trimestre, en global et pour chaque branche d'activité. Sur le plan opérationnel, le plan de rénovation se poursuit avec les sites Hippopotamus Massy et Villabé, fermés en octobre, qui réouvriront respectivement en novembre et en décembre', indique Groupe Flo s'agissant des tendances du marché au 31 octobre.





