Groupe Flo : comité ad hoc pour étudier un projet d'OPAS

10/09/2019 | 07:41

Groupe Flo annonce que son conseil d'administration a constitué un comité ad hoc composé d'administrateurs indépendants, afin qu'il examine les termes et conditions du projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) que Groupe Bertrand a l'intention de déposer.



Sur proposition de ce comité, le conseil a également désigné le cabinet Finexsi en qualité d'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions financières du projet d'offre et, le cas échéant, du retrait obligatoire.



Comme prévu par la règlementation, le conseil d'administration du groupe de restauration commerciale se réunira à nouveau pour émettre un avis motivé sur le projet d'offre après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant.



