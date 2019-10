Groupe Flo : projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF

07/10/2019 | 14:25

Portzamparc et Rothschild Martin Maurel, agissant pour le compte de la SAS Bertrand Restauration, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Groupe Flo, projet a été annoncé le 6 août dernier.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 0,208 euro la totalité des 174.715.289 actions Groupe Flo non détenues, à titre direct et indirect, par Olivier Bertrand, représentant 22,83% du capital du groupe de restauration.



Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au même prix.



