Gorgé : Portzamparc salue la 'rentabilité retrouvée'

18/09/2019 | 09:13

Spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, le bureau d'études Portzamparc a confirmé ce matin son conseil d'achat sur l'action Groupe Gorgé, en saluant la 'rentabilité retrouvée' après la publication des comptes semestriels. L'objectif de cours est également maintenu à 18,5 euros.



Les analystes saluent l'amélioration de la rentabilité du groupe industriel, toutes divisions confondues, et au-delà de l'effet positif de la nouvelle norme comptable IFRS 16. 'L'effet est particulièrement fort chez ECA (+ 430 points de base - pour la marge d'EBITDA, ndlr - hors IFRS 16 à 15,4% pour 8,8 millions d'euros) mais également positif chez Vigians (+ 380 points de base à 4,1% pour 2,7 millions) et Prodways (+ 380 points de base à 4,5% pour 1,6 million)', indique une note.



Il s'agit selon Portzamparc 'de résultats globalement conformes à nos attentes qui traduisent l'évolution favorable des volumes et les mesures de réduction des coûts enclenchées en 2018.'





