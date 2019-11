GROUPE GORGE : Hélène de Cointet nommée directrice générale déléguée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Gorgé a nommé Hélène de Cointet au poste de directrice générale déléguée afin de renforcer la direction générale du groupe. Elle aura plus particulièrement en charge la supervision des filiales, le développement et la stratégie du groupe aux côtés du PDG Raphaël Gorgé dans un contexte où le groupe accélère son développement. Hélène de Cointet a plus de 20 ans d'expérience en finance d'entreprise et accompagnement de petites et moyennes entreprises technologiques et industrielles.Depuis 2015, elle était directrice générale déléguée de Safran Corporate Ventures qu'elle a contribué à créer. A ce titre, elle a investi et participé à la gouvernance de sociétés en croissance notamment dans les domaines de l'industrie 4.0, l'autonomisation des véhicules, et les services. Elle était en particulier administratrice de Prodways Group en tant que représentante de Safran Corporate Ventures depuis 2017.