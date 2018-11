GROUPE GORGE : a cédé AI Group à son management

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ne souhaitant pas être exposé avec des activités dans une zone visée par des sanctions renforcées, Groupe Gorgé a cédé AI Group le 5 novembre dernier à son management qui poursuivra ses activités sur les sites de Naintré et Paris où elle emploie 30 salariés. AI Group, filiale du pôle Vigians et spécialiste de la protection incendie des grands risques industriels, a enregistré des pertes en 2017 et au premier semestre 2018 impactée par la baisse des investissements dans l'Oil & Gas.Son redressement entamé en 2018 a été mis en question par la mise en place des sanctions américaines visant l'Iran qui représente un marché important de la société.Sur les 9 premiers mois de 2018, AI Group a généré un chiffre d'affaires de 5,6 millions d'euros. La société sera déconsolidée à compter du 1er novembre 2018. La cession aura un impact négatif sur le résultat 2018 de Groupe Gorgé estimé à environ 300 000 euros.Groupe Gorgé se dit convaincu que ce nouvel actionnariat permettra à AI Group de pérenniser son redressement.