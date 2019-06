GROUPE GORGE : cède Cimlec à SPIE, le titre bien orienté

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GROUPE GORGÉ 3.88% 17.14 95.96% SPIE 1.09% 16.74 42.88%

Groupe Gorgé est entré en négociation exclusive avec Spie en vue de lui céder le groupe Cimlec, filiale du pôle Protection des Installations à Risques. Cimlec et ses filiales ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 42 millions d'euros en 2018. En cas de réalisation, cette cession aurait un impact significatif sur les comptes du groupe. La plus-value viendrait augmenter le résultat net de l’exercice 2019 de plus de 20 millions d’euros. Le marché apprécie. A la Bourse de Paris, le titre de Groupe Gorgé grimpe de 4% à 17,14 euros.Concrètement, Cimlec est une filiale historique de Groupe Gorgé, spécialiste de la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance de solutions dans les domaines de la robotique industrielle, de l'électricité et des automatismes.Le groupe a décidé de s'en séparer, ses métiers présentant moins de synergies avec les autres métiers du groupe qui ont beaucoup évolué au cours des dernières années.Moins de synergies avec Groupe Gorgé, mais davantage avec Spie, qui a identifié des complémentarités importantes. Le titre du spécialiste des services multitechniques gagne 1,09% à 16,74 euros sur la place de Paris.Cimlec lui permettrait notamment de se renforcer sur le marché des services à l'industrie en France, en particulier dans le domaine de la robotique."Cette éventuelle cession s'inscrit dans une perspective de croissance pour l'entreprise, l'ensemble des sites et des salariés ayant vocation à s'intégrer dans la stratégie de développement des services à l'industrie de Spie", a précisé Groupe Gorgé dans un communiqué.Les deux entreprises ont pour objectif de finaliser la transaction d'ici juillet 2019. Et ce, après avoir obtenu l'avis des instances représentatives du personnel.