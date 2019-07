GROUPE GORGE : cession de groupe Cimlec finalisée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Gorgé a finalisé la cession de 100% du capital de Cimlec et ses filiales (groupe Cimlec) à Spie. Cette opération ainsi que celle annoncée le 25 juin concernant la réorganisation du capital de l’activité Protection Incendie France résultent de la stratégie du groupe visant à concentrer ses ressources humaines et financières dans les activités de haute technologie. Les ressources financières générées par ces deux opérations (plus de 33 millions d’euros de trésorerie) pourraient être affectées au développement de nouvelles activités technologiques.Alternativement, elles pourraient également être utilisées au renforcement du contrôle des activités de robotique ou d'impression 3D en fonction des conditions de marché.Le groupe Cimlec, spécialiste de l'automation, la robotique, l'électricité et la métallerie, a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros.Cette activité historique de Groupe Gorgé présentait peu de synergies avec les autres activités du groupe. Rejoindre Spie permettra au groupe Cimlec de se développer en intégrant la stratégie de développement des services à l'industrie de Spie.Le résultat net 2019 du groupe va bénéficier d'une plus-value de plus de 20 millions d'euros.