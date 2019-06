GROUPE GORGE : remporte un important contrat dans la protection incendie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Gorgé, via sa filiale CLF Satrem, spécialiste de la protection incendie par sprinkleurs, a remporté un contrat historique de plus de 4,5 millions d’euros portant sur la protection incendie d’un nouveau bâtiment dédié aux biotechnologies. Dans le cadre de ce contrat, CLF Satrem réalisera les études, la fourniture, le montage et plus tard la maintenance, du système de protection incendie par sprinkleurs, du réseau RIA et des systèmes d'extinction par gaz inerte de cette nouvelle usine.Il s'agit à ce jour de la plus importante commande enregistrée par CLF Satrem ; au total plus de 10 000 sprinkleurs seront installés. Les études sont en cours et les travaux devraient s'achever mi-2021.