GROUPE GORGE : vise un bénéfice net annuel record

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Gorge a publié des résultats semestriels en amélioration, marqués notamment par la nette amélioration de la rentabilité dans les trois pôles d’activité et un carnet de commandes record. Sur les six premiers mois de l'exercice, le groupe présent dans des industries de haute technologie a réduit sa perte nette qui s'établit à 2,1 millions d'euros contre 3,6 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant a basculé dans le vert à 2,6 millions, contre une perte de 1,9 million auparavant. L’Ebitda progresse très fortement de 169,2 % à 14,3 millions.Il traduit la forte amélioration de la rentabilité dans l'ensemble des pôles d'activité et, à hauteur de 2,9 millions d'euros par l'application de la norme IFRS 16 – Contrats de location à compter du 1er janvier 2019, a expliqué Groupe Gorge. La marge d'Ebitda du groupe ressort à 10,5 % contre 4,3 % au premier semestre 2018.Le chiffre d'affaires a progressé de 10,0% à 135,4 millions d'euros. La croissance a été portée par la bonne performance des activités Robotique et Aérospatial dans les Systèmes Intelligents de Sûreté et l'ensemble des activités dans le pôle Impression 3D.Au 30 juin 2019, le carnet de commandes atteint son plus haut niveau historique à 641,2 millions d'euros, multiplié par plus de 3 par rapport au 30 juin 2018, bénéficiant du contrat majeur d'environ 450 millions d'euros de robotique navale pour les marines belge et néerlandaise dans le pôle Systèmes Intelligents de Sûreté.Le groupe a par ailleurs souligné que sa capacité d'autofinancement est ressorti à 10,1 millions, contre 1,1 million au premier semestre 2018.Groupe Gorge a présenté ses prévisions d'activité par branche. Pour l'ensemble de la société, il vise une très nette progression de son résultat net par rapport à l'exercice précédent, indépendamment de la prise en compte de la cession du groupe Cimlec, intervenue le 9 juillet 2019, qui viendra augmenter de plus de 20 millions d'euros le résultat net de l'exercice.L'ensemble de ces éléments devrait permettre au groupe d'atteindre un résultat net historique en 2019. Le produit de cession améliorera également de façon très sensible la dette nette du groupe.