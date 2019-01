Gorgé : commande remportée par ECA

10/01/2019 | 11:35

ECA Group indique avoir remporté fin 2018 une commande d'un montant supérieur à 15 millions d'euros pour apporter des évolutions technologiques et fournir du soutien logistique sur des équipements sous-marins livrés il y a plusieurs années.



'La réalisation de cette commande s'étendra sur plus de trois années', précise la filiale de Groupe Gorgé spécialisée dans la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les processus industriels.



