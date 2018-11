Gorgé : contrat pour une centrale aux Etats-Unis

26/11/2018 | 18:38

Groupe Gorgé, via sa filiale Baumert, annonce ce lundi avoir signé un contrat d'un montant supérieur à 6 millions de dollars avec Williams Industrial Services Group, en vue de la fourniture de systèmes de cloisonnement coupe-feu pour la centrale nucléaire Vogtle 3&4 en Géorgie (États-Unis).



'Reposant sur la technologie Westinghouse AP1000, il s'agit de la première centrale nucléaire construite aux États-Unis depuis 30 ans. Ce contrat porte sur la conception, la certification et la fourniture de systèmes de cloisonnement coupe-feu et de diverses protections (portes, chemins de câbles, gaines de ventilation), ainsi que sur la formation et le support technique de Williams Industrial Services Group qui gérera l'installation du projet', explique Gorgé.



Le projet démarrera immédiatement et s'achèvera au second semestre 2020.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.