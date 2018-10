Gorgé : contrat repmorté par ECA en Algérie

16/10/2018 | 08:38

ECA Group, filiale de Groupe Gorgé, annonce avoir remporté auprès du groupe public pétrolier algérien Sonatrach un contrat de plus de quatre millions d'euros de service pour l'usine de liquéfaction de gaz naturel d'Arzew en Algérie.



Ce contrat prévoit le nettoyage des quatre galeries d'amenée d'eau de mer de l'usine grâce au système sous-marin VISIT d'ECA Group, véhicule de six tonnes équipé d'outils hydrauliques. Le chantier devrait s'achever au cours de l'été 2019.



