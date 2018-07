Gorgé : croissance de 4,1% du CA au 1er semestre

27/07/2018 | 09:32

Groupe Gorgé affiche un chiffre d'affaires de 143,2 millions d'euros au titre du premier semestre 2018, en hausse de 4,1% par rapport à la même période de 2017, porté par la très bonne performance du pôle impression 3D.



Ajusté de la contribution des filiales du pôle systèmes intelligents de sûreté déconsolidée ou dont la cession est en cours, le chiffre d'affaires ressort à 142,9 millions d'euros, soit une progression de 5,1% par rapport au premier semestre 2017.



Avec un carnet de commandes de 218 millions d'euros, en hausse de 6,3% sur six mois, Groupe Gorgé vise désormais un chiffre d'affaires 2018 revu légèrement à la hausse, entre 290 et 300 millions d'euros, avec avant tout un objectif de redressement de la rentabilité.



