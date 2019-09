Gorgé : le titre s'envole après les comptes semestriels

18/09/2019 | 17:50

Le titre s'envole de près de 4,5% après la publication des comptes semestriels. Spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, le bureau d'études Portzamparc a confirmé ce matin son conseil d'achat sur l'action Groupe Gorgé, en saluant la 'rentabilité retrouvée'. L'objectif de cours est également maintenu à 18,5 euros.



Les analystes saluent l'amélioration de la rentabilité du groupe industriel, toutes divisions confondues, et au-delà de l'effet positif de la nouvelle norme comptable IFRS 16. 'L'effet est particulièrement fort chez ECA (+ 430 points de base - pour la marge d'EBITDA, ndlr - hors IFRS 16 à 15,4% pour 8,8 millions d'euros) mais également positif chez Vigians (+ 380 points de base à 4,1% pour 2,7 millions) et Prodways (+ 380 points de base à 4,5% pour 1,6 million)', indique une note.



Il s'agit selon Portzamparc 'de résultats globalement conformes à nos attentes qui traduisent l'évolution favorable des volumes et les mesures de réduction des coûts enclenchées en 2018.'



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.