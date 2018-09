Gorgé : perte nette creusée au 1er semestre

14/09/2018 | 07:32

Groupe Gorgé affiche un résultat net part du groupe de -3,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2018, contre -3,9 millions d'euros sur la même période de 2017, et un résultat opérationnel courant de -1,4 million contre -3,5 millions.



Le chiffre d'affaires s'élève à 143,2 millions d'euros, en hausse de 4,1%, grâce à la performance du pôle impression 3D. Hors contribution des activités du pôle systèmes intelligents de sûreté arrêtées en 2018, le chiffre d'affaires ajusté progresse de 5,1%.



Dans ce contexte, le groupe spécialisé dans les industries de haute technologie confirme un chiffre d'affaires annuel 2018 entre 290 et 300 millions d'euros, avec avant tout un objectif de redressement de la rentabilité.



