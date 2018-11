Gorgé : se sépare d'AI Group

06/11/2018 | 09:10

Groupe Gorgé fait part de la cession d'AI Group, filiale du pôle Vigians et spécialiste de la protection incendie des grands risques industriels, à son management qui poursuivra ses activités sur les sites de Naintré et Paris où elle emploie 30 salariés.



Il explique qu'AI Group a essuyé des pertes en 2017 et au premier semestre 2018, impactée par la baisse des investissements dans l'Oil & Gas, et que son redressement entamé en 2018 a été mis en question par la mise en place des sanctions américaines visant l'Iran.



Ne souhaitant pas être exposé avec des activités dans une zone visée par des sanctions renforcées, le groupe a donc décidé de se désengager de cette société, cession qui aura un impact négatif sur le résultat 2018 de Groupe Gorgé estimé à environ 300.000 euros.



