Gorgé : vente d'un drone sous-marin par ECA

ECA Group annonce une nouvelle vente de drone sous-marin autonome AUV de la gamme A18, qui sera livré au client fin 2019 en version grande profondeur (A18D) et sera destiné aux applications sous-marines civiles d'inspection et de cartographie.



Il s'agit du troisième A18 produit par la filiale de Groupe Gorgé après une première vente annoncée en 2015. Il est capable d'effectuer des plongées de plus de 24 heures et d'opérer jusqu'à 3.000 mètres de profondeur.



Le prix de la gamme d'AUV A18 s'étend de 1,5 à cinq millions d'euros en fonction des versions et des capteurs embarqués. Elle est le fruit de l'expérience acquise par ECA Group depuis 20 ans dans le développement d'AUV et les retours client.



