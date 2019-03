Groupe Gorge : ECA Group remporte un contrat emblématique d'environ 450 millions d'euros dans la robotique

Paris, le 18 mars 2019, 15h00

À propos de Groupe Gorgé

Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe indépendant présent dans des industries de haute technologie. Le

Groupe est aujourd'hui actif dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes ainsi que dans le secteur de l'impression 3D. Au cours de plus de 25 ans d'histoire,

Groupe Gorgé a toujours su se développer et être un acteur des innovations technologiques et industrielles de son temps.

Systèmes Intelligents de Sûreté : Développer des solutions technologiques innovantes et complètes pour des missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints.

Protection des Installations à Risques :

Protéger les hommes et assurer la protection active et passive des installations pour les marchés de l'énergie et sur les secteurs industriels et tertiaires en France. Assurer la maintenance de ces systèmes de protection.

Impression 3D :

Accompagner les grands acteurs industriels dans leurs innovations et process de production en proposant des imprimantes 3D et des matériaux associés, des logiciels et pièces imprimées en 3D

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 296 M€ en 2018. Il s'appuie sur 2 000 collaborateurs et une présence dans près de 10 pays.

Plus d'information sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est côté sur Euronext à Paris.

Euronext Paris: Compartiment C

Code ISIN: FR0000062671 Mnémo : GOE

ECA Group remporte un contrat emblématique d'environ 450 millions d'euros dans la robotique

Au terme d'un appel d'offres lancé à l'été 2018, la marine belge vient d'attribuer la fourniture de 12 navires de chasse aux mines équipés au total d'une centaine de drones au consortium Belgium Naval & Robotics réunissant Naval Group et ECA Group. Six navires sont destinés à la marine belge. Les six autres seront livrés à la marine hollandaise. La notification définitive du contrat devrait intervenir dans les prochaines semaines.

La part ECA Group de ce contrat représente un montant d'environ 450 millions d'euros. Le programme d'une durée totale de 10 ans va débuter par une phase de design d'environ 3 ans avant la phase de production et livraison des systèmes de drones. Le contrat devrait générer du chiffre d'affaires dès 2019.

Ce contrat sera, de loin, le plus gros contrat jamais gagné par ECA Group, son montant étant supérieur à 4 années de chiffre d'affaires du groupe.

Ce succès est l'aboutissement d'une stratégie menée depuis de nombreuses années axée sur le développement de systèmes de drones, c'est à dire des drones multiples et variés coopérant de manière la plus autonome possible au sein d'une même mission. Dans le cas présent, il s'agit de déminage sous-marin.

Les marines belge et hollandaise acquièrent donc des chasseurs de mines de toute dernière génération conçus par Naval Group et intégrant parfaitement des systèmes de drones d'ECA Group aptes à mener en autonomie les opérations de déminage sous-marin dans le champ de mines. Les systèmes de drones à fournir sont les dernières générations de drones développés au cours des 4 dernières années. Les drones tous intégrés au système C2 MCM d'ECA Group, sont des

AUV (Autonomous Underwater Vehicles), des sonars remorqués et des MIDS (Mine Identification & Destruction Systems) composés de ROV (Remotely

Operated Vehicles) d'identification et de destruction de mines, l'ensemble de ces drones pouvant être mis en œuvre de manière entièrement automatique depuis les USV (Unmanned Surface Vehicles). Le système de drones intègre également des drones aériens (UAV - Unmanned Aerial Vehicles) et des dragues.

La marine belge étant une référence en déminage sous-marin au sein de l'OTAN, ce contrat est un atout majeur pour l'export : comme il y a 40 ans avec le programme des chasseurs de mines tripartite qui avait généré des ventes de robots PAP dans plusieurs dizaines de marines en 20 ans, ce succès en Belgique

devrait générer de nombreuses retombées commerciales export dans les prochaines années.

Plusieurs marines importantes dont la France, l'Inde ou l'Angleterre vont renouveler leur flotte de chasse aux mines dans les prochaines années. Par ailleurs, ECA Group estime que la plupart des marines s'équiperont aussi de systèmes de drones transportables utilisables depuis la côte.

Une part significative de la réalisation du contrat se déroulera en Belgique au sein d'ECA Robotics Belgium, ceci dans le cadre d'un plan de coopération intégrant déjà 39 partenaires belges. Les drones de surface équipés seront conçus et produits en Belgique et tous les drones sous-marins y seront également produits. Enfin, ces drones navals ou aériens génèrent une activité de soutien logistique, réparation, rechange…qui pourra être réalisée par ECA Robotics Belgium. Ces activités génèrent des revenus complémentaires sous forme de contrats de maintenance et de support tout au long de la durée de vie des drones généralement supérieure à 20 ans pour les drones navals.

La cotation des actions GROUPE GORGE est suspendue sur EURONEXT PARIS depuis vendredi 16 mars après-midi et reprendra mardi 19 mars à l'ouverture de la Bourse.

