Gorgé : Oddo BHF reste à 'achat' après le CA

27/07/2018 | 14:05

Oddo BHF maintient sa recommandation 'achat' sur Groupe Gorgé avec un objectif de cours de 23,5 euros, malgré la publication d'un chiffre d'affaires de premier semestre légèrement inférieur à l'estimation du bureau d'études.



'Le groupe relève légèrement sa guidance pour l'exercice 2018, à savoir un CA entre 290 et 300 millions d'euros (contre 285/295 millions), sans donner pour l'instant de détails sur les marges visées', souligne l'analyste en charge du dossier.



Suite à cette publication, le bureau d'études confirme son scénario 2018 sur ECA et le pôle non coté Vigians, et ajuste à la hausse sa projection de CA pour la 3D (environ +5%). Au global, le CA 2018 est attendu à 303,1 millions d'euros.



