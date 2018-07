Guillin : acquisition d'une activité au Royaume Uni finalisée

31/07/2018 | 18:46

Le groupe Guillin confirme l'acquisition définitive, intervenue ce jour, de l'activité britannique de production et de commercialisation d'emballages en CPET de la société allemande Etimex Primary Packaging GmbH par Sharpak Bridgwater, sa filiale anglaise.



'Cette nouvelle activité vient enrichir notre offre et confirmer notre position de leader européen en solutions d'emballages alimentaires. Cette acquisition est en complète adéquation avec notre stratégie de développement qui vise à offrir à nos clients la gamme la plus large et la plus complète du marché', déclare Sophie Guillin-Frappier, directeur général du groupe Guillin.



Cette acquisition représente un chiffre d'affaires annuel d'environ 6 millions d'euros.





