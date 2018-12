Guillin : met la main sur le groupe Thiolat

14/12/2018 | 13:17

Faisant suite au communiqué du 19 octobre, Groupe Guillin confirme avoir réalisé l'acquisition du Groupe Thiolat, hors activité roumaine prévue début 2019, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



Thiolat fabrique et commercialise des emballages alimentaires en carton ainsi que des sacs en papier et du papier de cuisson à destination des acteurs des métiers de bouche. Avec un chiffre d'affaires 2017 de 31 millions d'euros, il emploie près de 160 personnes.



'Cette acquisition nous permet d'élargir notre offre en intégrant une nouvelle expertise technologique et la maîtrise de nouveaux matériaux,' déclare Sophie Guillin-Frappier, directeur général du Groupe Guillin.



