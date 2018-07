GROUPE GUILLIN : ACQUISITION ACTIVITE CPET D'ETIMEX

Leader européen en solutions d'emballages alimentaires

Groupe Guillin réalise l'acquisition de l'activité britannique CPET

d'Etimex Primary Packaging GmbH

Ornans, 31 juillet 2018

Dans la continuité de l'information communiquée le 29 juin 2018, Groupe GUILLIN confirme l'acquisition définitive intervenue ce jour de l'activité britannique de production et de commercialisation d'emballages en CPET de la société allemande Etimex Primary Packaging GmbH par Sharpak Bridgwater Ltd., filiale anglaise du Groupe Guillin. Fort d'un chiffre d'affaires annuel d'environ 6 millions d'euros, cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe.

« Nous sommes très heureux d'intégrer cette nouvelle activité qui vient enrichir notre offre et confirmer notre position de leader européen en solutions d'emballages alimentaires, déclare Sophie Guillin-Frappier, Directeur Général du Groupe Guillin. Cette acquisition est en complète adéquation avec notre stratégie de développement qui vise à offrir à nos clients la gamme la plus large et la plus complète du marché ».

L'intégration du CPET, matériau permettant aux emballages d'accompagner les produits alimentaires du réfrigérateur au four traditionnel ou à micro-ondes grâce à ses qualités thermiques et de résistance est en parfaite complémentarité avec notre offre actuelle. Ce matériau, totalement recyclable comme l'ensemble des autres matériaux utilisés dans le Groupe, permet de simplifier la vie quotidienne des consommateurs.

Avec cette acquisition, le Groupe Guillin consolide toujours plus sa présence au Royaume-Uni en y intégrant une unité spécifique de fabrication d'emballages en CPET renforçant ainsi sa base industrielle de haute performance et son savoir-faire reconnu sur ce marché.

Pour toute information complémentaire:

GROUPE GUILLIN - BP 97 - 25290 ORNANS - Tel : 03.81.40.23.23 - Fax : 03.81.62.15.92

contact@groupeguillin.fr - www.groupeguillin.com

Cotation EURONEXT GROWTH - code ISIN FR0012819381 - BLOOMBERG : GIL FP - REUTERS : GULN.LY

