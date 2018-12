Communiqué de presse

Ornans, le 13 décembre 2018

GROUPE GUILLIN :

ACQUISITION DU GROUPE THIOLAT

Faisant suite à notre communiqué de presse en date du 19 octobre 2018, Groupe Guillin confirme avoir réalisé ce jour l'acquisition du Groupe Thiolat, hors activité roumaine prévue début 2019.

Le Groupe Thiolat fabrique et commercialise des emballages alimentaires en carton ainsi que des sacs en papier et du papier de cuisson à destination des acteurs des métiers de bouche. Avec un chiffre d'affaires 2017 de 31 millions d'euros, il emploie près de 160 personnes notamment sur deux sites industriels en France et en Roumanie.

« En tant que leader européen en solutions d'emballage alimentaire, notre groupe s'attache à toujours accompagner ses clients dans un marché en constante évolution, grâce à des gammes de produits innovantes et complètes. Cette acquisition s'inscrit pleinement dans cette stratégie car elle nous permet d'élargir notre offre en intégrant une nouvelle expertise technologique et la maîtrise de nouveaux matériaux. La culture d'entreprise industrielle familiale et les valeurs fortes que nous partageons me donnent toute confiance dans notre capacité à construire ensemble l'avenir avec ambition et esprit d'initiative. Je souhaite la bienvenue à tous les collaborateurs du Groupe Thiolat » déclare Sophie Guillin-Frappier, Directeur Général du Groupe Guillin.

« Ce rapprochement s'inscrit dans la continuité de notre histoire entrepreneuriale et nous permettra de poursuivre notre développement harmonieusement. Très motivés pour réussir ensemble ce nouveau défi, nous savons pouvoir compter sur le soutien plein et entier du Groupe Guillin » précise Philippe Thiolat, Président du Groupe Thiolat.

Avec cette nouvelle acquisition, Groupe Guillin continue de renforcer son positionnement stratégique, développe un savoir-faire complémentaire et s'enrichit de nouvelles compétences.

GROUPE GUILLIN - BP 97 - 25290 ORNANS - Tél : 03.81.40.23.23 - Fax : 03.81.62.15.92

contact@groupeguillin.fr - www.groupeguillin.com

