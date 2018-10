Communiqué de presse

Ornans, le 19 octobre 2018,

GROUPE GUILLIN :

ENTREE EN NEGOCIATION EXCLUSIVE POUR L'ACQUISITION DU GROUPE THIOLAT

Leader européen en solutions d'emballage alimentaire et en matériels associés, Groupe GUILLIN annonce être entré en négociation exclusive pour l'acquisition du Groupe THIOLAT.

Le Groupe THIOLAT fabrique et commercialise des emballages alimentaires en carton ainsi que des sacs en papier à destination des acteurs des métiers de bouche.

Fort d'un chiffre d'affaires d'environ 31 millions d'euros au 31 décembre 2017, il emploie 156 personnes notamment sur deux sites de production en France et en Roumanie.

Soucieux de toujours offrir à ses clients la plus large gamme du marché, Groupe GUILLIN, par cette acquisition renforcerait son positionnement stratégique et conforterait toujours plus son expertise des solutions d'emballage alimentaire.

La réalisation définitive de cette transaction devrait intervenir au plus tard fin janvier 2019, sous réserve de la conclusion d'accords définitifs soumis à des conditions usuelles pour ce type d'opération, et après information des salariés et instances représentatives du personnel.

GROUPE GUILLIN - BP 97 - 25290 ORNANS - Tel : 03.81.40.23.23 - Fax : 03.81.62.15.92

contact@groupeguillin.fr - www.groupeguillin.com

Cotation EURONEXT GROWTH - code ISIN FR0012819381 - BLOOMBERG : GIL FP - REUTERS : GULN.LY

